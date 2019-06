La cantante e attrice si è aggiudicata il titolo di Fashion Icon of the Year. Ecco tutti i premi degli Oscar della Moda "Made in USA".



In barba alle colleghe più giovani o alla pletora di modelle presenti, il titolo più ambito della serata se l'è guadagnato lei: Jennifer Lopez, 50 anni e una carriera ventennale tra cinema, musica e tv, è la Fashion Icon of The Year 2019.

Il premio le è stato assegnato il 3 giugno durante quella che per molti è la serata degli Oscar della Moda statunitense: i CFDA Awards.

Accompagnata dal fidanzato (e futuro marito) Alex Rodriguez, in un completo firmato Ralph Lauren composto da top cropped e maxi gonna che svelavano addominali semplicemente perfetti e tonicissimi, JLo ha ricevuto il premio dalle mani del designer e amico Tom Ford.





Ma non è stata l'unica protagonista della serata, of course.

Al Brooklyn Museum di New York, il Council Fashion Designr of America (una sorta di Camera nazionale della Moda made in US presieduta da Diane Von Furstenberg) ha premiato stilisti e figure del fashion system che si sono distinte in ques'anno.

Insieme a Jennifer hanno ritirato la statutetta dei CFDA Awads 2019 Ashley e May Kate Olsen per Accessories Design Award con la loro linea The Row, mentre per Womenswear Design Award è stato premiato Brandon Maxwell e per Menswear Design Award Rick Owens .

Menzione speciale per il Tribute of board of directors, andato quest'anno, attenzione attenzione, a Barbie, l'iconica bambola che ha influenzato moda e costumi.



Infine Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, con la loro fondazione, hanno assegnato per la prima volta il loro premio internazionale a Sarah Burton, direttore creativo di Alexander McQueen.



Ma, ovviamente, premi a parte, tutti gli occhi erano sul red carpet della serata che ha visto brillare Bella Hadid in Michael Kors, Diane Kruger in Jason Wu,

CFDA Awards 2019: il red carpet Bella Hadid in Michael KorsGetty Images

Jennifer Lopez in Ralph LaurenGetty Images

Gigi Hadid con Virgil Abloh in Louis VuittonGetty Images



Barbara Palvin in Diane Von FurstenbergGetty Images

Doutzen Kroes Getty Images

Lili Reinhart in Carolina Herrera Getty Images



Sadie Sink Getty Images



Gemma Ward Getty Images

Karolina KurkovaGetty Images



Emily Ratajkowski in HellessyGetty Images

Olivia Palermo in Valentino (della collezione SS 2003).Getty Images

Martha Hunt Monique LhullierGetty Images





Grace ElizabethGetty Images

Ashley Graham in Christina SirianoGetty Images



TaylorHill in Diane Von FurstenbergGetty Images





Diane Kruger in Jasin Wu CollectionGetty Images



TaylorHill in Diane Von FurstenbergGetty Images



Naomi Scott in KhaiteGetty Images



Shaileen Woodley in Jonathan SimkhaiGetty Images

Camila Morrone in Prabal GurungGetty Images



Volete scoprire tutti i premiati dei CFDA 2019? Eccoli qui:



Fashion Icon of the year Award: Jennifer Lopez

Valentino Garavani and Giancarlo Giammetti International Award: Sarah Burton per Alexander McQueen

Womenswear Design Award: Brandon Maxwell

Menswear Design Award: Rick Owens

Accessories Design Award: Ashley Olsen and Mary-Kate Olsen per The Row

Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award: Bob Mackie

The Founder’s Award in Honor of Eleanor Lambert: Carine Roitfeld

The Media Award in Honor of Eugenia Sheppard: Lynn Yaeger

Tribute of board of directors: Barbie

Emerging Designer of the Year: Emily Adams Bode per Bode

Positive Change Award: Eileen Fisher