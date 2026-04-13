Da un lancio alquanto timido a un tour mondiale con total look studiati alla perfezione: il primo cambiamento a vent'anni di distanza dall'uscita del primo film ci racconta come anche il mondo dei red carpet sia cambiato



Chi si ricorda le immagini della premiere de Il Diavolo veste Prada in quello che è ormai un lontano 2006? Poche persone, ve lo assicuriamo, forse giusto gli addetti ai lavori o qualche grande fan dei volti protagonisti. Vent'anni fa, l'uscita di quello che è diventato un film culto non solo per chi ama la moda, passò sicuramente non in sordina ma certamente senza sfarzi epici.



Diretto da David Frankel e basato sull'omonimo romanzo pubblicato tre anni prima Lauren Weisberger, il film di cui oggi in tantissimi ricordiamo interi dialoghi, tanto da utilizzarli pressoché nel quotidiano a mo' di citazione, arrivò nei cinema sottovalutando forse le sue potenzialità. Realizzato con un budget di circa 35 milioni di dollari, che nel contesto hollywoodiano viene considerato medio-basso, arrivò a incassare l'esorbitante cifra di 326 milioni di dollari. Un successo planetario immenso che ha portato, a distanza di vent'anni, a un sequel tanto desiderato quanto inaspettato e che verrà svelato, nei cinema italiani, il prossimo 26 aprile.





Si sono già spese parecchie teorie sull'evoluzione dei personaggi e sulla trama, soprattutto dopo i trailer emersi negli ultimi mesi, ma la nostra attenzione – in attesa di poter mettere gli occhi sulla nuova pellicola – è caduta su un aspetto collaterale. Quanto il mondo della moda che raccontava il film, quello dei primi anni Duemila, appare ormai lontano, tanto la realtà dei red carpet appare diversa: intorno alle première e alla promozione di film e serie tv infatti si respira tutta un'altra atmosfera e si percepisce tutta un'altra importanza.



Non più modesti backdrop e tour all'interno di manifestazioni e festival che, per quanto internazionali e importanti come la Mostra del Cinema di Venezia rimangono sempre eventi che ospitano: a distanza di due decenni il nuovo meccanismo di promozione messo in atto per creare hype su questo secondo capitolo è letteralmente da colossal. Dal Messico all'Oriente, tra conferenza stampa ed eventi eccezionali, le protagoniste principali ovvero Meryl Streep e Anne Hathaway sono nel pieno di un viaggio promozionale che sembra distante anni luce da quanto visto nel 2006.

Una nota imprescindibile? I look. Le attrici che rivedremo tra una manciata di giorni nei panni delle amatissime Miranda Priestly e Andy Sachs stanno sfoggiando dei look studiatissimi, con lo zampino di alcune delle più grandi maison al mondo, portando avanti la tecnica del method dressing che ha ormai preso piede da diverse stagioni. Di cosa si tratta? Di una direzione creativa ben studiata per rendere ogni look sfoggiato dal cast a ogni presentazione, conferenza, proiezione di un film o di una serie tv, fortemente connesso con il progetto stesso. Ricorderete Zendaya con Challengers di Luca Guadagnino, che evocava l'idea del tennis (tematica principale del film) in ogni capo e accessorio e avrete visto, sempre la stessa, in occasione dell'ultimo film The Drama che ha presentato in coppia con Robert Pattinson: una pellicola che racconta un matrimonio e i suoi drammi, presentata dall'attrice durante il press tour con una serie di look che hanno voluto evocare la tradizionale formula "qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di blu". Allo stesso modo in ogni comparsa del duo Streep-Hathaway c'è uno storytelling diverso rispetto al primo capitolo: look più ricercati, studiati e high-fashion che anticipano, forse, una trama pronta a seguire la stessa direzione.

In attesa di scoprirlo abbiamo raccolto per voi le immagini dei primi e degli ultimi red carpet dedicati alla promozione dei due film per farvi scoprire, con i vostri occhi, le differenze. Chissà se oggi come ieri, tutti vorrebbero questa vita, ma soprattutto, questo stile...





Anne Hathaway a un evento speciale dedicato al lancio de Il Diavolo veste Prada nel 2006.

Credits: Getty Images





Meryl Streep a un evento speciale dedicato al lancio de Il Diavolo veste Prada nel 2006.

Credits: Getty Images

Emily Blunt a un evento speciale dedicato al lancio de Il Diavolo veste Prada nel 2006.

Credits: Getty Images







Anne Hathaway alla prima de Il Diavolo veste Prada a New York nel 2006.

Credits: Getty Images

Meryl Streep alla prima de Il Diavolo veste Prada a New York nel 2006.

Credits: Getty Images





Anne Hathaway al Deauville Festival Of American Film nel 2006.

Credits: Getty Images



Meryl Streep e Anne Hathaway alla prima de Il Diavolo Veste Prada al Deauville Festival Of American Film nel 2006.

Credits: Getty Images



Anne Hathaway al photocall alla Mostra del cinema di Venezia nel 2006.

Credits: Getty Images



Meryl Streep al photocall alla Mostra del cinema di Venezia nel 2006.

Credits: Getty Images



Meryl Streep, Stanley Tucci e Anne Hathaway alla proiezione de Il Diavolo veste Prada alla Mostra del cinema di Venezia nel 2006.

Credits: Getty Images





Meryl Streep e Anne Hathaway alla prima messicana di Il Diavolo Veste Prada 2.

Credits: Getty Images



Meryl Streep e Anne Hathaway in Messico per la promozione de Il Diavolo Veste Prada 2.

Credits: Getty Images



Meryl Streep e Anne Hathaway alla conferenza de Il Diavolo Veste Prada 2 a Seoul.

Credits: Getty Images





Meryl Streep e Anne Hathaway alla prima de Il Diavolo Veste Prada 2 a Shanghai.

Credits: Getty Images

