Tra location da sogno, ospiti celebri e cambi d'abito attesissimi ecco tutti i look bridal scelti da Dua Lipa per il weekend di nozze in Sicilia.



Il grande giorno è arrivato. Dopo essere atterrati a Palermo mercoledì scorso, Dua Lipa e Callum Turner sono pronti a celebrare il loro matrimonio. La coppia ha trascorso gli ultimi giorni tra preparativi, incontri con gli ospiti e location da sogno in vista delle celebrazioni siciliane che stanno attirando l'attenzione dei media di tutto il mondo.

I festeggiamenti sono ufficialmente iniziati nella serata di venerdì 5 Giugno, quando amici, familiari e numerosi volti noti del mondo della musica, del cinema e della moda si sono riuniti per dare il via a un weekend di celebrazioni che promette di essere tra i più seguiti dell'anno.

Per quanto riguarda il guardaroba della sposa, le indiscrezioni parlano di diversi cambi d'abito distribuiti tra welcome party, cerimonia e ricevimento.

*TO BE CONTINUED* In attesa di scoprire le sue scelte bridal, seguiteci per i prossimi aggiornamenti sui wedding look di Dua Lipa in Sicilia.

Gli abiti del matrimonio di Dua Lipa: il primo look bridal è firmato Bottega Veneta

Credits: Courtesy of Press Office

Per la serata inaugurale dei festeggiamenti, Dua Lipa ha scelto una creazione custom made di Bottega Veneta che interpreta il dress code bridal con un approccio contemporaneo. L'abito infatti è caratterizzato da uno scollo all'americana e da una silhouette aderente che si apre in una gonna effetto sirena, impreziosito da dettagli artigianali che richiamano l'estetica iconica della maison. A catturare l'attenzione anche la profonda scollatura sulla schiena, che aggiunge una nota sensuale al look.

A completare l'ensemble, una clutch coordinata decorata con piume e gioielli in oro che hanno illuminato ulteriormente la mise della cantante. Al suo fianco, Callum Turner ha optato per un completo in lino beige dall'allure rilassata e perfettamente in sintonia con l'atmosfera mediterranea della serata.

Il primo look anticipa forse quello che potrebbe essere il filo conduttore dell'intero guardaroba nuziale di Dua Lipa?