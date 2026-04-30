Emily Blunt racconta l'evoluzione le fragilità (e anche la rivincita) del suo personaggio in Il diavolo veste Prada 2, tra moda e potere

Emily Blunt torna nei panni di Emily Charlton e lo fa con la stessa ironia tagliente di sempre.

In Il diavolo veste Prada 2, l'attrice riabbraccia il personaggio che ha segnato la sua carriera, regalando ai fan un ritorno atteso da quasi vent’anni. E, a giudicare dalle sue parole, anche per lei non si tratta solo di un sequel, ma di qualcosa di molto più personale.

“È surreale e toccante; quel film mi ha cambiato la vita” ha raccontato Emily Blunt durante il tour promozionale del film.

Un ritorno che chiude un cerchio e, allo stesso tempo, apre nuove possibilità per uno dei personaggi più iconici della moda sul grande schermo.

**Diario di una comparsa ne “Il Diavolo Veste Prada 2”**

**Il Diavolo veste Prada 2 ama l'Italia: i luoghi del film a Milano (e dintorni) da scoprire**

(Continua sotto la foto)

Il ritorno di Emily Blunt ne Il Diavolo veste Prada, tra potere e rivincita

Nel nuovo capitolo, Emily Blunt interpreta una Emily Charlton profondamente evoluta. Non più assistente stressata e sempre sull’orlo di una crisi, ma una potente executive nel mondo della moda, addirittura “in una posizione di grande potere da Dior”, come ha spiegato l’attrice.

Eppure, il suo carattere resta inconfondibile: ambiziosa, ironica, spietata quando serve. “Mi è piaciuto tantissimo il suo arco narrativo" ha detto Emily Blunt. “È bello vedere personaggi come lei avere una sorta di rivincita”.

Quando Andy (interpretata da Anne Hathaway) rientra nella sua vita, la dinamica si ribalta, regalando momenti di pura soddisfazione per chi ha sempre tifato per lei. Ma, come sottolinea l’attrice, il successo non è mai definitivo: “È divertente interpretare qualcuno così affamato di arrivare in cima… e poi vederle perdere tutto poco dopo”.

Il fascino del sequel sta anche nella reunion del cast storico, con Meryl Streep e Stanley Tucci di nuovo nei rispettivi ruoli. “È stato come una festa”, racconta Emily Blunt. “Ritrovare Meryl e Annie e tornare subito in sintonia è stato meraviglioso”.

Non mancano, ovviamente, i dettagli fashion che hanno reso iconico il primo film. Sotto gli abiti impeccabili, però, Emily Charlton resta un personaggio fragile, ancora in cerca di approvazione. “Vuole che Miranda la ami, vuole essere iconica”, spiega Emily Blunt. Ma aggiunge anche un consiglio: “Non fate come lei. Siate coraggiosi, avete una vita sola”.

E sul futuro? Emily Blunt non esclude un terzo capitolo, anche se con una preferenza sorprendente: “Mi piacerebbe vederla cadere di nuovo. Trovo divertente vederla essere continuamente retrocessa”.