Si chiama Blondie ed è la nuova bag Gucci che sta facendo furore sui social e non solo!

È una delle bag più amate del momento, al braccio di fashion victim e celeb...

Sarà per quel fascino retrò che arriva dritto dritto dagli archivi della maison fiorentina, per il logo con la doppia G arrotondata, per il rimando a una delle bad più iconiche degli anni 80 o magari per la sua silhouette lineare e super versatile che la rende la borsa alleata di ogni giorno/ occasione/ look.



Parliamo di lei, la Gucci Blondie, it bag del marchio che sta spopolando un po' ovunque.

Dal modello messenger con tracolle intercambiabili, alla versione più piccola day-to-night da usare anche come clutch da sera, era destino che diventasse presto il fashion crush delle style icon di ogni latitudine.

Da Alexa Chung con la variante in suede marrone e tracolla chain alla nostra Benedetta Porcaroli che la sceglie più grande e in pelle bianca, perfetta per i suoi outfit daily, ogni star ha la sua Blondie del cuore...



E voi come la preferite? Scoprite tutte le star che hanno indossato la Gucci Blondie...





Alexa Chung, che indossa capi della collezione ADIDAS X GUCCI , con al Gucci Blondie in suede marrone e dettaglio chain



Credits: IPA/Courtesy Gucci





Anne Hathaway con la Gucci Blondie in suede blu navy e dettagli gold.



Credits: IPA/Courtesy Gucci





Benedetta Porcaroli con Blondie versione messanger in pelle bianca

Credits: SGP Italia/Courtesy Gucci





Clara Luciani con la versione in pelle cognac



Credits: IPA/Courtesy Gucci





Dakota Jonson con la versione messanger color cuoio



Credits: Goff Photos/Courtesy Gucci





Jodie Turner-Smith con la Blondie in suede blu



Credits: Courtesy Gucci





Elle Fanning a Cannes con la versione in suede amaranto e dettagli dorati.



Credits: IPA/Courtesy Gucci