Cosa indosserà nei prossimi giorni la nuova conduttrice delle serate di apertura e chiusura della Mostra? In attesa di scoprirlo, ecco alcuni dei suoi look più riusciti.

L’abbiamo vista passare da un ruolo all’altro, sul grande e sul piccolo schermo, abbiamo seguito il suo debutto alla regia e a brevissimo la rivedremo in una veste tutta nuova: Greta Scarano è la nuova conduttrice dell’83° edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Tra pochissimi giorni, infatti, l’attrice presenterà le serate di apertura e di chiusura della Mostra al fianco del collega Nicolas Maupas, e naturalmente c’è già molta curiosità intorno ai look che sceglierà di sfoggiare sia per il suo arrivo al Lido sia sul red carpet.

***Mostra del Cinema di Venezia: i look più iconici che hanno fatto la storia***

Chi la vestirà e cosa indosserà durante questa lunga settimana, ricca di eventi, party e appuntamenti super glamour? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare l’inizio della kermesse, che aprirà ufficialmente i battenti mercoledì 2 settembre.

Quel che possiamo fare nell’attesa, è ripercorrere alcuni dei suoi look più interessanti che magari potrebbero darci qualche indizio su quello che sarà il suo stile in occasione di questa nuova edizione della Mostra.

Lo stile di Greta Scarano in 7 look

Lo stile della nuova conduttrice della Mostra del Cinema di Venezia è fatto di capi minimal e accessori raffinati. Tra i suoi pezzi preferiti c’è sicuramente il tailleur che ha sfoggiato in un’infinità di occasioni. L’ultimo? Quello scelto ai David di Donatello, uno smoking dal taglio sartoriale firmato Giorgio Armani, composto da blazer con revers in satin, pantaloni dritti e camicia bianca abbottonata.

Alla vigilia della 71° edizione dei David di Donatello, l’attrice, per il tradizionale incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica, aveva sfoggiato un altro power suit: un completo rosa, indossato con camicia e décolleté en pendant, e abbinato a una borsa in suede a mano.

Eccola l’anno scorso alle “Giornate degli Autori” con addosso un altro completo, questa volta in denim e dallo stile decisamente più easy e disinvolto.

E anche in front row l’attrice non rinuncia al completo. In occasione dello show FW24-25 di Luisa Spagnoli, ad esempio, ne ha scelto uno marrone, indossato con dei sandali dello stesso colore e un foulard annodato al collo.

All’ultima edizione dei “Nastri d’Argento” aveva scelto un maxi dress di Alberta Ferretti, un abito a stampa floreale disegnato da Lorenzo Serafini che metteva in risalto il suo bel pancione.

A confermare la sua predilezione per i look dall’eleganza discreta, mai eccessivi e mai sopra le righe, l’outfit scelto per la première di “La Vita da Grandi”, il suo primo film da regista. Per quest’occasione speciale Greta ha optato per un semplicissimo abito in maglia total black, abbinato a delle pumps coordinate con dettagli in pvc.

Ma un anno fa, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, l’attrice ha svelato anche il suo lato più femminile con un abito (sempre di Giorgio Armani) in velluto nero, esaltato da una profonda scollatura sulla schiena.

Foto: GettyImage