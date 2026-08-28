In attesa che al Lido si inauguri l'83esima edizione, ripercorriamo i red carpet del passato per scoprire insieme tanti look indimenticabili

Al Lido si scaldano i motori o meglio, i riflettori. Il prossimo 2 settembre avrà inizio l'83esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, e il red carpet si popolerà, come di consueto, di celebrities. Nell'attesa di scoprire quali look hanno in serbo per noi, abbiamo pensato di proporvi un viaggio nel passato.

Torniamo quindi indietro di una ventina di anni per vedere insieme quali sono stati i look più memorabili che hanno percorso il tappeto rosso del Lido di Venezia; sarà divertente rivedere star di ieri e di oggi in panni decisamente diversi, osservando come si sia evoluto lo stile da gala per eccellenza.

Iniziamo quindi proprio da 26 anni fa e da una Sharon Stone di animalier vestita per poi proseguire, sempre nei primi Duemila, con una Monica Bellucci già volto e corpo delle inconfondibili creazioni Dolce & Gabbana.

Le edizioni che si sono tenute nei primi anni del nuovo millennio sono state all'insegna degli abiti iper-femminili, a sirena, con bustier con o senza senza spalline come nel caso di Nicole Kidman, o con punto vita a impero come nel caso di Sienna Miller e Keira Knightley.

C'è l'abito di Valentino indossato da Alek Wek, memorabile perché decorato dalla scritta "pace" in 14 lingue diverse, e c'è la lucentezza del Versace metallico e brillante portato con maestria da Charlize Theron.

Il decennio successivo apre alle sperimentazioni, ai toni di rosso sul rosso (del red carpet) scelti da Alba Rohrwacher e Diane Kruger, alle lunghezze midi e alle piume, che non adornano solo gli abiti ma anche i polsini di una camicia bianca abbinata alla gonna, formula spezzata che a Venezia ha trovato molta fortuna nelle ultime edizioni.

E nelle ultime si fanno notare anche effetti vedo non vedo, in gioielli per Dakota Johnson o tinta nude con Zendaya (in un Balmain che sembra scolpito direttamente su di lei), e giochi surreali, come il look Balenciaga visto su Taylor Russell nel 2022. Di un verde energico, corto ma con un maxi abito lungo sul davanti, abbinato a calze nere coprenti e a lunghi guanti bianchi.

Se la voglia di red carpet inizia a farsi sentire, soddisfatela subito con i nostri look preferiti dalle ultime edizioni della Mostra del Cinema di Venezia che trovate di seguito.



2000, Sharon Stone con un abito animalier.

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2002, Monica Bellucci in Dolce&Gabbana.

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2004, Nicole Kidman in Gucci.

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2005, Sienna Miller in Dior.

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2007, Keira Knightley in Chanel.

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2005, Alek Wek in Valentino.

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2007, Angelina Jolie

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2008, Charlize Theron in Versace.

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2010, Michelle Williams in Jason Wu.

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2011, Gwyneth Paltrow in Prada.

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2011, Vittoria Puccini in Versace.

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2014, Uma Thurman in Azzedine Alaïa.

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2015, Alba Rohrwacher in Valentino.

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2015, Diane Kruger in Boss.

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2017, Julianne Moore in Valentino.

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2018, Cate Blanchett in Armani Privé.

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2018, Carolina Crescentini in Gucci.

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2019, Alessandra Mastronardi in Valentino.

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2019, Rooney Mara in Givenchy.

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2021, Dakota Johnson in Gucci.

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2022, Taylor Russell in BALENCIAGA.

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2022, Zendaya in Balmain.

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2023, Jessica Chastain in Gucci con gioielli Bulgari.

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2024, Lady Gaga in DIOR HAUTE COUTURE, gioielli TIFFANY & Co., copricapo PHILIP TREACY.

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2024, Julianne Moore con un abito custom BOTTEGA VENETA.

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