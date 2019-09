La Fashion Week milanese si chiude con i premi green dedicati al mondo della moda



La Settimana della Moda di Milano è arrivata alla fine, e si chiude con i Green Carpet Fashion Awards, i veri e propri Oscar della moda sostenibile. Non un red carpet, ma un green carpet, fatto di stelle del cinema, della tv, modelle e designer. Questi ultimi, i veri protagonisti dell'evento che vede la consegna di 11 premi che celebrano l'impegno green (spesso troppo sconosciuto) di molti nomi del settore.

Una serata voluta e sostenuta da molti nomi ed enti di rilievo, e nata per volontà di Livia Firth, presidentessa di Eco-Age, e Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della Moda. Ecco chi c'era a dare il proprio sostegno, anche indossando degli abiti molto speciali.







Green Carpet Awards 2019: tutti gli ospiti Hamish Bowles, direttore creativo di questa edizione e Anna Wintour

Colin e Livia Firth

Stella McCartney in Stella McCartney

Shailene Woodley

Elisa Sednaoui in Alberta Ferretti, gioielli Chopard.

Pierpaolo Piccioli e Adut Akech in Valentino.

Olivia Palermo e Johannes Huebl

Angela e Rosita Missoni con la modella Chiara Scelsi (in Missoni).

Marco De Vincenzo e Levante, in Marco De Vincenzo.

Eva Riccobono

Kerry Olsen e Federico Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato di YNAP.

Carolina e Brunello Cucinelli.

Michelle Hunziker in Trussardi.

Alessandro Michele, Lou Doillon e Marco Bizzarri.

Barbara Palvin in Diesel.

Marica Pellegrinelli in Gilberto Calzolari, gioielli Chopard.

Sara Maino

Lucio Bonaccorsi e Luisa Beccaria

Izabeli Fontana, in Marni, con Francesco Risso.

Lea T

Sara Cavazza Facchini e Mathias Facchini

Doutzen Kroes in Diesel.

Melissa Satta con gioielli Chopard.

Veronica Etro e Elsa Hosk

I VINCITORI



L'attrice Nikki Reed, in Jonathan Simkhai, e Ian Somerhalder in Tommy Hilfiger posano con Elia Maramotti, che ha ritirato a nome di Max Mara il premio per la sostenibilità.

Reed e Somerhalder hanno consegnato un premio alla sostenibilità anche a Gildo Zegna e Alessandro Sartori, direttore artistico di Ermenegildo Zegna.







Stefano Funari ha ricevuto da Lou Doillon un premio per I was a Sari, l'impresa da lui fondata. Qui insieme a un gruppo di sarte indiane.



Arizona Muse e Sara Maino hanno consegnato a Flavia La Rocca il premio come designer emergente.



Francois-Henri Pinault ha ricevuto da Ginevra Elkann il premio come visionario dell'anno.







Sinead Burke, in Roksanda, ha consegnato alla modella olandese Doutzen Kroes il premio come Social Media Changemaker.



Derek Blasberg ha consegnato a Valter Peretti e Massimo Neresini il premio dedicato all'innovazione tecnologica.



A Veronika Mikos, in A-Lab, ha ritirato per conto di Healthy Seas, il premio per la Circular Economy.