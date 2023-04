La presentatrice e influencer, che ha compiuto lo scorso weekend 30 anni, ha festeggiato con un party tutto rosa e pieno di amici e star della tv. Oltre che con due "wow-look" tutti da scoprire...



Un party tutto nei toni del rosa, pieno di amici, musica, glitter e tante star della tv e non solo: Giulia Salemi, conduttrice tv e radiofonica, inviata del GFVip, influencer e regina dei social, ha compiuto lo scorso 1° aprile 30 anni con una festa bling bling.



Salotto Salemi Privé, questo il nome della festa, che richiama quello della trasmissione tv dove chiacchiera e intervista ospiti e vip, è stato l'evento del weekend, impossibile non abbiate visto comparire neanche un post o una storia nelle vostre timeline social! Anche perché la festa ben presto si è trasformata in un vero e proprio show musicale a tema Festivalbar, pieno di artisti e cantanti degli anni Duemila: un tuffo nel passato, con musiche e performance live di Paolo Meneguzzi, i Sonorah e i Gemelli Diversi che hanno coinvolto tutti, festeggiata compresa, sulle note di "Un attimo ancora", la loro hit più celebre, cover della canzone dei Pooh.



E per l'occasione Giulia Salemi non poteva non sfoderare un look strepitoso... anzi, non uno solo!

La conduttrice ne ha sfoggiati ben due: ecco quali...





Il primo era una jumpsuit in tulle trasparente effetto nude look color polvere con una bralette tempestata di glitter argento firmato GCDS: un outfit di sicuro audace ma anche molto originale, in linea con la personalità esuberante di Giulia.





Il secondo era un abito da vera diva firmato Moschino, con ampio scollo incrociato e spacco frontale: anche qui una scelta giocata sulla seduzione ma resa più ironica dalla scelta del colore, un rosa bubble gum che riprendeva il colore tema di tutta le festa.