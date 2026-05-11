Dua Lipa accusa Samsung di aver utilizzato la sua immagine per vendere televisori senza autorizzazione né compenso economico

Dua Lipa avrebbe deciso di portare Samsung in tribunale con una causa da 15 milioni di dollari. Al centro della vicenda c’è l’utilizzo della sua immagine su confezioni e materiali pubblicitari legati alle televisioni del colosso tech, che, secondo la cantante, sarebbe avvenuto senza alcuna autorizzazione.

Una storia che sembra uscita da un episodio di Black Mirror, ma che in realtà apre una questione sempre più delicata nel mondo delle celebrity: chi controlla davvero l’uso dell’immagine pubblica nell’era del marketing globale e dei social?

La foto di Dua Lipa sulle scatole delle TV di Samsung

Secondo i documenti depositati presso la corte federale della California, Dua Lipa sostiene che Samsung abbia utilizzato una sua fotografia scattata durante l’Austin City Limits Festival del 2024 per promuovere televisori venduti negli Stati Uniti e in altri Paesi.

La cantante afferma di non essere mai stata contattata dal brand e di non aver ricevuto alcun compenso economico. Nel fascicolo si legge: «Il volto della signora Lipa è stato usato in modo prominente per una campagna marketing globale senza la sua conoscenza, senza compenso e senza alcun controllo da parte sua».

Anzi, secondo il team legale della popstar, Dua Lipa non avrebbe mai accettato quell’associazione commerciale. «Lipa non ha autorizzato e non avrebbe autorizzato questo utilizzo», si legge ancora.

A rendere il caso ancora più particolare è il ruolo dei social. Pare infatti che la cantante abbia scoperto tutto anche grazie ai fan, che avevano iniziato a condividere online foto delle confezioni Samsung ribattezzandole “Dua Lipa TV Box”.

Alcuni commenti inseriti nella causa mostrerebbero anche l’impatto pubblicitario dell’operazione. «Non avevo nemmeno intenzione di comprare una TV, ma quando ho visto la scatola ho deciso di prenderla», avrebbe scritto un utente. Un altro commentava: «Comprerei quella TV solo perché c’è Dua Lipa».

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Una battaglia per proteggere la propria immagine

La causa intentata da Dua Lipa include accuse di violazione del copyright, utilizzo illecito dell’immagine pubblica e falsa approvazione commerciale. In pratica, Samsung avrebbe lasciato intendere che la cantante sostenesse il prodotto senza che esistesse alcuna partnership ufficiale.

Ed è un tema particolarmente delicato per un’artista come lei, che negli anni ha costruito collaborazioni molto selettive con marchi come Versace, Chanel, Puma, Porsche e Yves Saint Laurent.

Per il momento Samsung non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ma intanto il caso sta già facendo discutere Hollywood e il mondo della musica, soprattutto perché tocca una questione sempre più centrale: nell’epoca delle immagini condivise ovunque, quanto vale davvero il volto di una star?