Chiara Ferragni presenta il suo docu-film a Venezia. E sceglie Dior per il red carpet.



Alla Mostra del Cinema di Venezia è arrivato il gran giorno di Chiara Ferragni e del docu-film di Elisa Amoruso che racconta la sua vita privata e lavorativa. C'è stata tanta attesa per la presentazione di "Unposted" e, almeno per noi che seguiamo i red carpet da Venezia serata dopo serata, ce n'è stata tanta per l'abito che Chiara avrebbe scelto di indossare in questa importante serata.





Una creazione Dior Haute Couture firmata da Maria Grazia Chiuri, che lo scorso anno ha realizzato anche il suo abito da sposa e i cambi per la festa post-cerimonia. L'alleanza continua e, questa volta, ha la forma di un lungo sempre fairy, come Chiuri ama, ma in tulle blu con micro paillettes applicate e una maxi scollatura a V.

Dior ha dato a Grazia.it, in esclusiva, le immagini del making of dello splendido abito indossato dall'influencer. Scopritele nella gallery.



EXCLUSIVE: Dior per Chiara Ferragni Il bozzetto creato da Maria Grazia Chiuri.

Credits: Courtesy of Dior

L'abito visto da vicino: tulle blu e micro paillettes ricamate.



L'abito realizzato per la prima del docu-film che vede protagonista Chiara Ferragni.

Ultimi ritocchi all'abito.

