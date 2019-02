Miriam Leone, Chiara Ferragni, Olivia Palermo e tutte le celeb più stilose della Settimana della Moda

La Settimana della Moda chiama, le star rispondono.

Come? Precipitandosi ad arricchire di glamour i front row dei loro fashion designer del cuore.

Chi era da chi? E soprattutto: chi aveva il look più cool?

Abbiamo passato in rassegna le mise sfoggiate in questi giorni da attrici, modelle e influencer e questa è la nostra classifica delle Best Dressed of the week!

Capitanate da Chiara Ferragni che alla sfilata di Alberta Ferretti ha sfoggiato una jumpsuit candida illuminata da paillettes. Favolosa!

Non sono state da meno Miriam Leone, in prima fila da Gucci con una mise giocata sui toni del lilla, Olivia Palermo super chic da Fendi e Georgia May Jagger in tailleur nero da Emporio Armani.

Scopritele tutte e scegliete la vostra preferita!













Chiara Ferragni alla sfilata di Alberta Ferretti

Credits: Getty Images





Olivia Palermo da Fendi

Credits: Getty Images





Da sinistra: Zumi Ro, Lou Doillon, Ni Ni, Miriam Leone e St. Vincent da Gucci

Credits: Getty Images





Carolina Crescentini da Gucci

Credits: Getty Images





Benedetta Porcaroli da Gucci

Credits: Getty Images





Poppy Delevingne da Prada

Courtesy of Press Office





Melissa Satta da Alberta Ferretti

Credits: Getty Images





Gala Gonzalez da Emporio Armani

Credits: Getty Images





Caro Daur alla sfilata Moncler Genius

Credits: Getty Images





Alessandra Grillo da Alberta Ferretti

Credits: Getty Images





Lucy Boynton da Gucci

Credits: Getty Images





Tra gli ospiti della sfilata di Gucci anche il rapper Ghali

Credits: Getty Images





Olivia Culpo da Fendi

Credits: Getty Images





Georgia May Jagger da Emporio Armani

Credits: Getty Images





Saoirse Ronan da Gucci

Credits: Getty Images





Irina Shayk si è concessa un po' di shopping nella boutique Falconeri di via Montenapoleone

Courtesy of Press Office