Sorridente (con al fianco il suo Fedez), l'influencer italiana è sbarcata al Lido!

Il suo arrivo era uno dei più attesi di questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia: Chiara Ferragni è finalmente arrivata al Lido.

Giunta al Lido per la premiére del suo "Chiara Ferragni - Unposted", il documentario sulla sua vita e carriera, girato dalla regista Elena Amoruso, Chiara è apparsa entusiasta e sorridente, al fianco del marito, il rapper Fedez che l'ha accompagnata.





Il look scelto per il suo arrivo al Lido? Una t-shirt a righe (in perfetto Venetian Style), un paio di shorts/bermuda in pelle black, decollété con kitten heels e borsa tracolla 30 Montaigne: tutto firmato Christian Dior.

Non a caso, Maria Grazia Chiuri, Direttore Creativo della maison, ha disegnato l'anno scorso i famosi tre abiti da sposa dell'imprenditirce digitale e, da quel momento, tra le due è nata un forte legame.

Dovremo attendere domani sera per scoprire quale sarà il look scelto da Chiara per la prima del film. Nel frattempo lei stessa ha postato sul suo profilo IG un post amarcord che raccoglie tutti i suoi trascorsi sul tappeto rosso del Lido.





In attesa di domani, non ci resta che dire... "Stay tuned & share the love!"