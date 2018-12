Parata di stelle e apparizione a sorpresa per i Britsh Fashion Awards 201, gli Oscar britannici della Moda.

Sono considerati gli "Oscar della Moda Made in UK" e in effetti la quantità di stelle presenti ieri sera al Royal Albert Hall non ha davvero nulla da invidiare al tappeto rosso del blasonato premio americano.

I British Fashion Awards si sono svolti ieri sera a Londra e hanno chiuso decisamente in bellezza la stagione "red carpet" del 2018. E come finale, non c'è che dire, è stato davvero notevole.

Anche per l'apparizione a sorpresa che ha stupito tutti: sul palco, a premiare la designer di Givenchy, Clare Waight Keller, c'era lei, la donna più chiacchierata di tutto il suolo briatnnico: Meghan Markle!

La Duchessa del Sussex ha fatto il suo ingresso e ha premiato la stilista (creatrice del suo abito di nozze) con calore ed entusiasmo, splendida in un modello monospalla in velluto nero elegantissimo di Givenchy.

Ma non è stata l'unica: anche Rosamunde Pike, Rosie Huntington Whiteley e Liv Tyler hanno scelto Givenchy!

Sono state moltissiem le celeb che hanno affollato l'evento con abiti e look davvero "wow"! Come Kendall Jenner in un abito nude look gold (decisamente "nude") di Julien McDonald, Kaia Gerber, eletta Model of the Year, in Alexander McQueen, "scortata" dal fratello Presley, mamma Cindy Crawford e papà Randy.

E ancora Rita Ora (con tanto di gambaletto in vista) in Prada come Poppy Delevigne, Lana Del Rey in Gucci e Alexa Chung in... Alexa Chung!

Premio speciale alla coppia più cool ai coniugi Beckham: Victoria non ha vinto come Designer Britannica dell'anno ma di sciuro i fotografi erano tutti per loro!

British Fashion Awards 2018: i look del red carpet David e Victoria Beckham.



Meghan Markle in un abito monspalla in velluto di seta nero di GIVENCHY ha premiato la designer del brand, Clare Waight Keller.



Poppy Delevingne in PRADA.



Alexa Chung in... ALEXA CHUNG.



Kendall Jenner in JULIEN MACDONALD.



Eva Herzigova in RALPH & RUSSO.





Naomi Watts in RICHARD QUINN.

Lana del Rey In GUCCI.





Rosie Huntington Whiteley in GIVENCHY





Lilah Parsons.

Rita Ora in PRADA.





Kate Moss.





Brooke Shields in VICTORIA BECKHAM.



Lady Amelia Windsor in CAROLINA HERRERA.



Cindy Crawford in MARCHESA.



Kaia (in ALEXANDER MC QUEEN) e Presley Gerber.

Penelope Cruz in CHANEL HAUTE COUTURE.



Suki Waterhouse (in MULBERRY) e Georgia May Jagger.





Bar Refaeli.



Olivia Palermo in VICTORIA BECKHAM.



Caroline Daur.





Carey Mulligan in PRADA.



Sara Sampaio in DAVID KOMA.

Rosamunde Pike in GIVENCHY.





Winnie Harlow in ATELIER VERSACE.

Arizona Muse in STELLA MCCARTNEY.



Jenna Coleman in PREEN BY THORNTON BREGAZZI.



Marica Pellegrinelli in ROBERTO CAVALLI.

Jess Glyde.

Ellie Goulding.



Ecco l'elenco dei premiati dei British Fashion Awards 2018:

Accessories Designer of the Year

Demna Gvasalia per Balenciaga



Brand of the Year

Gucci



British Designer of the Year - Menswear

Craig Green per Craig Green



British Designer of the Year Womenswear

Clare Waight Keller per Givenchy

British Emerging Talent Menswear

Samuel Ross per A-COLD-WALL *

Business Leader

Marco Bizzarri per Gucci



British Emerging Talent Womenswear

Richard Quinn per Richard Quinn

Designer of the Year

Pierpaolo Piccioli per Valentino

Model of the Year

Kaia Gerber

Urban Luxe

Off-White



Isabella Blow Award for Fashion Creator

Mert e Marcus

Outstanding Achievement

Miuccia Prada

Swarovski Award for Positive Change

Vivienne Westwood