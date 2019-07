Dalla maison Valentino all'abito coloratissimo di Norma Kamali, abbiamo analizzato tutti i look indossati dalla cantante nel suo nuovo video.

L'attesissimo film de Il Re Leone non arriverà nelle sale italiane prima del 21 agosto, ma Beyoncé ha stupito i fan con la presentazione del singolo Spirit, che fa parte della colonna sonora del film.

E il video non delude: la potenza delle immagini e gli abiti "epici" indossati dalla cantante sono incredibili e mettono quasi in secondo piano la canzone.

Descritto dalla cantante come una «Lettera d'amore per l'Africa», il video musicale è uno spettacolo visivo, che combina abiti audaci con uno splendido scenario esterno per un effetto complessivo di forte impatto.

In totale, Beyoncé stessa fa quasi una dozzina di cambi d'abito, mentre i suoi ballerini si coordinano in look complementari.









(credits: Valentino Haute Couture)





Il primo look che vediamo è un favoloso abito in raso rosa e rosso firmato Valentino Haute Couture.

Beyoncé lo indossa con orecchini dorati a cerchio.

I colori dell'abito riprendono sapientemente i colori del cielo che si vede nei primi frame del video.





(Credits: Norma Kamali)





Durante tutta la durata della canzone, Beyoncé fa un uso intelligentissimo di diverse nuance, abbinandole ai paesaggi perché, come dice: «Il concetto del video è mostrare come Dio è il pittore della bellezza naturale e della natura, che non hanno bisogno di alcuna direzione artistica».

Tra gli altri completi ci sono infatti un abito attillato blu con cappuccio, un abito corto in raso rosa e un completo zebrato, che spicca rispetto al resto del cast che veste di rosa acceso.

Strabiliante anche l'abito in giallo accesso, realizzato dalla designer Norma Kamali e indossato della cantante e dalle sue ballerine.

Un altro look degno di nota è l'abito sartoriale firmato dalla Maison Alexandrine, tutto a frange e decorato con paillettes e pietre.

Tra gli altri abiti, un ensemble blu elettrico di Laurel DeWitt, un abito arancione a pieghe e scollato e anche un vestito rosso a frange realizzato da Déviant La Vie.

Scoprite il video di "Spirit" e tutti i favolosi abiti di Queen B.