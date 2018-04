Tailleur, trench, abiti chic: i segreti del "look da ufficio" secondo Amal Clooney

Amal Clooney è tornata a far parlare di sé. Complice la copertina dell'ultimo numero di Vogue America, i flash dei fotografi sono tutti, di nuovo, per la signora Clooney. Non la si vedeva da un anno circa, da quando nel giugno 2017 sono nati i due gemelli avuti da George Clooney.



E oltre ad aver fatto breccia nel cuore di uno degli scapoli più ambiti di Hollywood, essere riuscita a sposarlo e a costruirci una famiglia, Amal è una vera professionista, una vera donna in carriera.

40 anni, libanese, al secolo Alamuddin, Amal è una prestigiosa avvocatessa penale impegnata con clienti di altissimo spessore e innumerevoli cause umanitarie. E, come se non bastasse, sfoggia sempre dei look da manuale.



Lei infatti incarna l'ideale della perfetta businness woman: tacco 10, borsa tote o valigetta, occhiale da sole e tailleur precisissimo. Ma non solo. Scoprite con noi i suoi segreti di stile, da vera regina dell'office style.





1. Immancabile tailleur



Il pezzo che non può mancare nel guardaroba di una perfetta business woman è il tailleur. Ovviamente nella versione gonna e giacca. Il rischio di apparire austere, e un tantino démodé, c’è eccome. Ma Amal ci insegna a bypassarlo scegliendo delle nuance brillanti, come il bianco, il beige e l’avorio.





2. Anche con i pantaloni



Non solo gonne: la giacca va d’amore e d’accordo anche con i pantaloni. Tra i suoi preferiti ci sono quelli a palazzo, perfetti per le occasioni meno formali.





3. Il trench



Altro capo d’ordinanza è il trench, sofisticato ed elegante anche nelle varianti meno classiche. Lei lo adora, in suede, in pelle, coloratissimo: mai senza!

4. Colore!



Chi l’ha detto che si debba essere fedeli solo al nero, al blu o al grigio? Qui c’è molto da imparare: il rosso le dona e, a quanto pare, la fa sentire sicura e in ordine. Per questo lo declina in tantissime forme.

5. The statement dress



In poche parole: l’abito che fa il look. Non serve altro, ma soltanto un vestito che si fa riconoscere. E che si fa ricordare, senza bisogno di proporzioni succinte o dettagli eccessivi.







6. Il cappotto



Anche un bel cappotto basta a rendere un look impeccabile. Sceglietelo come fa lei, puntando sui grandi classici dal camel coat, color cammello, a quello in drap di lana sottile. Fino a quello abbinato all’abito, in stile Jackie O.





7. Fantasie



Se pensate che l’eleganza stia tutta nel monocromo, vi sbagliate di grosso. Prendete Amal: ama le stampe a fiori, ma anche l’animalier. E le sa indossare entrambe senza strafare, con un finish sempre raffinato.