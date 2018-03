Altra settimana, altro giro di red carpet: ecco chi ha sfoggiato i look migliori



Il glamour a Hollywood non si ferma mai. E anche questa settimana le star hanno dato sfoggio dei loro look migliori a premiere cinematografiche, eventi esclusivi e party sfavillanti.

Ma chi si è meritata il titolo di Best Dressed of the week? Secondo noi a vincere a mani basse ci ha pensato Alicia Vikander.

L'attrice, impegnata nella promozione di "Tomb Raider" che la vede protagonista nei panni della bella Lara Croft, ultimamente non sbaglia un colpo in fatto di stile. Per la prima di Los Angeles ha scelto un sontuoso abito jacquard con spalline scese di Louis Vuitton.

Super chic anche Blake Lively nel tubino nero di Brandon Maxwell, Emily Blunt in Prabal Gurung cut-out e Olivia Wilde nello chemisier turchese di Carolina Herrera.

Scoprite chi sono le altre celeb meglio vestite della settimana.









Alicia Vikander in Louis Vuitton.

Credits: Getty Images





Blake Lively in Brandon Maxwell.

Credits: Splashnews







Emily Blunt in Prabal Gurung.

Credits: Getty Images





Kate Bosworth in Christopher Kane.

Credits: Getty Images





Elle Fanning in Ganni.

Credits: Getty Images





Reese Witherspoon in Elie Saab.

Credits: Getty Images





Sofia Vergara in Martha Medeiros.

Credits: Getty Images





Olivia Wilde in Carolina Herrera.

Credits: Getty Images





Eiza Gonzalez in Johanna Ortiz.

Credits: Getty Images





Zoey Deutch in Prada.

Credits: Getty Images