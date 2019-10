La Duchessa di Cambridge ha sfoggiato un abito dai nei toni del verde, tanto semplice quanto elegante. Ecco dove possiamo trovarlo

Kate Middleton e il Principe William hanno partecipato ieri a un evento ufficiale a Londra in vista del loro tour reale previsto per l'autunno in Pakistan.

La coppia si è recata presso l'Aga Khan Centre e Kate, come sempre, ha colpito tutti con il suo stile impeccabile.

Per l'occasione, questa volta, ha indossato un abito lungo in chifffon a maniche lunghe con cintura bicolor in un sfumatura particolare di verde (tra il "pavone" e il "foglia di tè").





Il vestito è della ex-editor di Harper's Bazaar, Amanda Ross e che ha creato la linea ARoss Girl x Soler (in collaborazione con un celebre atelier londinese), di cui ora si parla tanto in UK.





Silhouette semplice, tessuto leggero d etereo e tonalità luminosa di verde sono i "punti forti" del vestito scelto da Kate, abbinato sapientemente a un paio di décolleté del brand Emmy London e orecchini in nuance di Zeen, tutti rigorosamente en pendant con il resto del look.





Se vi siete innamorate del suo abito però dobbiamo deludervi: fortunatamente, il modello scelto da Kate è ora esaurito, sold-out in poche ore.

Ma abbiamo trovato per voi alcuni abiti molto simili perfetti per una cerimonia o un'occasione speciale. Eccoli.





JOHN LEWIS

Credits: johnlewis.com

LUISA BECCARIA



Credits: luisabeccaria.it

AROSS GIRL X SOLER

Credits: net-a-porter.com

NEW LOOK

Credits: newlook.com

WALLIS



Credits: wallis.co.uk

CÉDRIC CHARLIER

Credits: net-a-porter.com