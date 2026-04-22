Slip dress, ballerine e maglione annodato sulle spalle: la combo easy-chic di Dakota Johnson da copiare questa primavera. Get the look!

È uno dei grandi must del guardaroba estivo e in questo periodo dell’anno diventa il perfetto alleato in vista di matrimoni, cerimonie e altre occasioni speciali, ma come sfruttare a pieno il potenziale dell’abito sottoveste anche nel quotidiano?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato Dakota Johnson. L’attrice, che è stata paparazzata per le strade di Roma in compagnia della collega Jessie Buckley, ci ha fornito uno spunto davvero interessante su come indossare lo slip dress in modo semplicemente impeccabile anche in pieno giorno.

Dakota, infatti, è partita proprio da un abito azzurro in seta per costruire un outfit leggero, pratico e contemporaneamente super chic, che è poi tutto quello che desideriamo indossare anche noi quando ci troviamo in viaggio.

Lei ha scelto un semplicissimo abito dalla lunghezza midi con le spalline larghe: il classico pezzo passepartout che, cambiando giusto gli accessori, si può sfruttare facilmente sia di giorno che di sera.

Ai piedi, un paio di ballerine comode, perfette per camminare sui sampietrini della città senza rinunciare a un grammo di glamour, e sulle spalle un maglioncino nero, annodato proprio come vogliono le ultime tendenze.

A dare il tocco finale, una borsa a spalla in pelle rossa di media dimensioni e un paio di occhiali da sole tondi con la montatura in metallo.

La buona notizia? Il suo look è davvero facilissimo da ricreare e nella gallery a seguire trovate i capi e gli accessori che vi servono per replicarlo a occhi chiusi. Non vi resta che scoprirli.

Come indossare lo slip dress: i capi e gli accessori da avere per copiare il look di Dakota Johnson

MARELLA Abito in satin azzurro con torchon sulla spalla

Credits: it.marella.com

REPETTO Ballerine nere a punta tonda con il fiocchetto

Credits: repetto.com

FALCONERI Maglia in cashmere e seta con doppio scollo a v

Credits: falconeri.com

BY FAR Borsa a spalla in nappa

Credits: byfar.com

RAY-BAN Occhiali da sole tondi con la montatura in metallo

Credits: farfetch.com