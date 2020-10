Abbiamo incontrato la make up artist Lisa Eldridge più volte e ogni volta è sempre stato un momento di grande scambio: in occasione del lancio della sua nuova collezione di rossetti, abbiamo fatto una lunga e appassionante chiacchierata su bellezza, mondo femminile e attivismo beauty





Entrare nel mondo di Lisa Eldridge significa entrare nella passione per qualcosa a tutto tondo. Tutto quello che fa, Lisa lo fa con intenzione. L’amore per il make up (che spazia dalla pura ricerca estetica sino alla costruzione di prodotti beauty) la accompagna sin da quando è ragazzina. Eravamo agli albori di un mondo dove Instagram si affacciava quasi timido (ora è ancora il luogo dove tutto accade e chissà cosa ci aspetta) e Lisa apriva il suo canale YouTube nato da un’esigenza di racconto e condivisione. L’abbiamo incontrata nel corso del tempo nelle vesti di make up artist, global creative director per brand di lusso, business woman con la sua linea di gioielli e di rossetti ora arricchita dalle new entry ‘Lip Kits’ e ‘Create your own collections' uscita da pochissimo.

Partiamo dalle origini: cosa ti ha portato sulla strada del trucco?

Ho iniziato a scoprire il trucco quando avevo circa 6 anni. Vivevo in Nuova Zelanda e una volta arrivata in Inghilterra, a casa di mia nonna, ho trovato una scatola che conteneva make up usato da mia madre. Matite Mary Quant, rossetti Coty, ombretti Elizabeth Arden: ero rapita da quegli oggetti, catturata dai colori e dalle consistenze anche se, al momento, non pensavo di usarli sul mio viso. A 13 anni ho ricevuto un libro sul trucco teatrale per il mio compleanno e ho pensato: "Wow, ma questo è quello che voglio fare!" Al mio insegnante a scuola ho dichiarato che non avrei più avuto bisogno di studiare matematica: stavo per diventare una truccatrice. Oggi è una carriera strutturata, ma allora era una cosa insolita da voler fare. Da quel momento, il trucco del passato, del presente e del futuro è stato la mia vita!

A proposito del tuo marchio personale: quale processo creativo attraversi quando immagini colori, texture e prodotti?

Trovo ispirazione ovunque. Vivo i colori come tavolozze: impilo i miei anelli in duetti e trii a seconda delle sfumature e nelle mie passeggiate mattutine sono costantemente ispirata dai colori di ciò che vedo. La natura può riunire combinazioni di tinte che non immagineresti mai. Sono anche una grande appassionata d'arte e ho passato innumerevoli pomeriggi a passeggiare per gallerie e musei. Ricordo vividamente di aver visitato il Centro Pompidou a metà degli anni '90 per assistere a un'importante retrospettiva del lavoro di Brâncuși e, sebbene avessi visto le fotografie delle sue sculture prima, è stato solo quando ho potuto ammirarle dal vivo che ho compreso davvero il loro significato per me. Ricordo di aver pensato "È così!" sentendomi euforica. È stato un vero momento di illuminazione. Mentre creavo i miei primi rossetti, l'idea della texture velluto mi è venuta proprio perché il rosso e il velluto nella mia immaginazione sono perfettamente sovrapposti. Ho realizzato un servizio editoriale in cui ho applicato del vero velluto rosso sulle labbra di una modella per ricrearne precisamente l’effetto e ricordo di aver pensato che mi sarebbe piaciuto realizzare qualcosa di simile per davvero. Poi amo i volti. Quando sono in giro, guardo le persone tutto il tempo e noto tutti i loro dettagli. Per me ogni viso è stupendo. Penso: "Che occhi fantastici! Oppure, come potrei esaltare quella bellissima struttura ossea?" Ancora dopo tutti questi anni rimango sempre colpita dai volti delle persone. Sono pura ispirazione.

Puoi parlarci delle novità che stai lanciando?

Quando ho lanciato la mia prima collezione di rossetti True Velvet nel 2018 è stato un successo globale ed è andata esaurita in 24 ore. Sono stata sommersa di richieste di persone che mi chiedevano di rifarli, ma il processo di produzione è davvero difficile, e mi sono detta sin dall'inizio che, per quanto popolare sia la domanda, li farò produrre solo una volta anno! In questo periodo ho rilanciato proprio i Velvet e ci sono quattro nuove tonalità. Velvet Affair, una tonalità caramello toffee morbidosa con sfumature dorate neutre / calde; Velvet Carnival, un rosa elettrico pop art con sfumature blu; Velvet Blush, una bacca rosa intenso con sfumature fredde tenui; e Velvet Dragon, un rosso caldo ispirato al pigmento cinabro, una sostanza che è stata utilizzata per creare gioielli e ornamenti per migliaia di anni. Sto anche lanciando sei lucidalabbra Gloss Embrace, basati su sei delle mie tonalità preferite di rossetto True Velvet. Sono un vero trattamento che contiene pigmenti di colore lucidi molto piacevoli sulle labbra, grazie agli oli e ai burri idratanti che lasciano la bocca liscia e carnosa. Le proprietà nutrienti di questi lucidalabbra sono a lungo termine, mantengono l'idratazione anche dopo che il colore svanisce. Ne ho sempre almeno due in borsa! Sono davvero entusiasta del ritorno delle mie collezioni di labbra Velvet (5 collezioni di rossetti True Velvet curate in una lussuosa borsa per il trucco in velluto) e dei kit labbra Fantasy Florals: ogni kit contiene un rossetto True Velvet, un lucidalabbra Gloss Embrace e Enhance and Define Matita labbra, quindi tutto ciò di cui si ha bisogno della propria tonalità preferita. La borsa per il trucco in velluto è stata progettata in collaborazione con l'artista multimediale Jon Jacobsen, non vedo l'ora che tutti possano metterci le mani sopra! Infine, dopo essere stata inondata di richieste, sto finalmente lanciando Create your own collection, così si potrà comporre il proprio trio personalizzato di guardaroba per labbra da tutto il range dei miei rossetti e gloss, racchiusi in una pochette per il trucco sempre a scelta.

Di tutto il lavoro che viene fatto, emerge solo una piccola parte: qual è la fase che da sempre ti stimola e che ti spinge a ridefinire i tuoi limiti?

È vero che si tende a vedere solo il risultato finale, ma ci sono ore di ricerca e test prima ancora che si arrivi alla postazione del trucco col prodotto finito. Chiunque mi conosca sa che sono una grande nerd quando si tratta di arte, cultura, scienza e storia, in particolare la storia del trucco (ho scritto un intero libro a riguardo!), E quindi la fase di ricerca, ispirazione, brainstorming e di vaglio delle idee in modo che siano fresche e moderne, è una delle parti preferite del mio lavoro. Il mio obiettivo come truccatrice è quello di ispirare le persone attraverso il make up, che si tratti di creare una pelle fresca e meravigliosa per un look da red carpet, aggiungere un tocco inaspettato di ombretto giallo come ho fatto per l'artwork dell'album di Dua Lipa o creare una copertina editoriale beauty da casa durante il lockdown. Mi piace spingermi oltre i confini. Le persone a volte pensano che le mie idee siano folli, ma non voglio mai fare qualcosa che sia stato fatto prima! Ho vissuto un processo simile anche quando stavo creando i miei rossetti. Nessuno aveva mai realizzato un vero rossetto di velluto prima. Abbiamo costruito uno stampo nuovo di zecca utilizzando una tecnologia rivoluzionaria. Giorni e giorni di test, ritocchi e riformulazioni per ottenere ogni sfumatura e ogni consistenza “giuste”. Una delle parti più soddisfacenti è stato osservare lo sguardo sui volti delle persone quando hanno visto per la prima volta il prodotto. Dicevano sempre "Wow!" E poi "Come?" Sapevo di aver creato qualcosa di veramente speciale. Adoro ricevere i commenti sul mio lavoro, mi spronano a immaginare e innovare sempre.

Il tuo pubblico è composto da professionisti, followers e persone che amano il make up: quanto ti influenzano con le loro considerazioni e suggerimenti?

Sono stata una delle prime ad adottare il mondo digitale, una delle prime truccatrici con un dot com e la prima professionista a caricare regolarmente tutorial su YouTube. Ero nervosa all’inizio: avevo molti clienti famosi e all'epoca la gente pensava che YouTube fosse un luogo un po’ pazzo, ma ci credevo davvero. Volevo insegnare alle donne come potevano tradurre per sé le tecniche professionali e le tendenze che avevo imparato. La community di make up che ho costruito da allora è davvero uno dei risultati di cui vado più orgogliosa e trovo sempre il tempo per leggere e rispondere ai commenti il ​​più possibile. Molte delle idee per i miei video provengono dalle domande e dai messaggi che ricevo. Ogni volta che pubblico un red carpet o un look realizzato su una celeb, le persone vogliono sapere come ho fatto. Uso spesso modelle di tutti i tipi per farne una versione leggermente diversa oppure ricreo il look utilizzando solo make up da drugstore: voglio accertarmi sempre che il mio canale sia accessibile e che sia un luogo in cui tutte le persone possano sentirsi ispirate e imparare qualcosa di nuovo. In qualità di truccatrice professionista posso condividere il mio sapere tecnico: come cancellare le imperfezioni con la tecnica pinpoint è ancora uno dei miei tutorial più popolari e ho girato un video su come rendere indossabile il rossetto scuro quando ho capito che molti utenti volevano sapere come portare sulle labbra i colori più intensi delle mie collezioni True Velvet. Alcune delle combinazioni che mostro nel video sono completamente ispirate dal modo in cui i miei follower hanno indossato le sfumature - combinazioni che non avevo nemmeno pensato io stessa! Ascoltare il mio pubblico di truccatori aiuta a orientarmi quando si tratta di creare contenuti come in questo periodo molto particolare. Ho realizzato un mix di chat, look classici alla Eldridge e tutorial di trucco colorati e divertenti: la risposta del mio pubblico è stata incredibile. Sono molto fortunata ad avere una così grande banda di amanti del trucco!

Cosa significa per te oggi nel 2020 la parola bellezza?

Ciò che mi entusiasma davvero del trucco moderno è che è individuale e personalizzabile. Guarda nella borsa per il trucco della tua amica, sorella o collega e ti garantisco che, sebbene tu possa avere gli stessi tipi di prodotto (mascara, rossetto, blush), i colori, le formule e le finiture saranno completamente diversi. Oggi possiamo essere ispirati dai look trucco delle donne di tutto il mondo. Potresti voler copiare il tocco di eyeliner che hai visto su una modella a Dubai e abbinarlo alla pelle luminosa di un fashion editor in Australia, quindi passare alla pelle opaca e alle labbra rosa elettrico il giorno successivo. Non ci sono regole. Alcune donne indossano molto trucco, alcune donne non ne indossano e alcune donne (come me) lo cambiano ogni giorno. La libertà di scegliere - e avere i prodotti a portata di mano per consentirci di farlo - è, per me, la cosa più eccitante della bellezza oggi.

Quanto è cambiato il tuo approccio al mondo della bellezza attraverso l'esperienza della pandemia?

Viviamo in tempi incredibili e all’inizio non ero sicura di quanto avrebbe potuto aver senso parlare di trucco, ma tirare fuori il mio beauty case per la cura della pelle e il make up ogni mattina è stata, ed è, una routine che ha contribuito a portarmi un po' di normalità. Parlare di trucco e applicarlo è essenziale per la mia anima. È meditativo e mi aiuta a sentirmi rilassata, ma c'è anche un elemento di forza, mutuato dalla pittura di guerra: truccarmi mi fa sentire meglio, anche se sono sola a casa. Non sottovalutate mai il potere del trucco per migliorare l’umore! La mia routine non è cambiata molto durante il lockdown, anche se è stato bello avere più tempo, soprattutto per la cura della pelle. Chi mi conosce sa che mi piacciono molto i trattamenti per il viso e i massaggi facciali a casa, e ho adorato rimettere mano alla mia epica borsa da toilette da viaggio e ho quindi sfruttato al massimo il fatto di essere a casa per iniziare nuove routine come l'uso quotidiano di un siero per ciglia e sopracciglia. Nel complesso ho cercato prodotti che andassero bene con la mia pelle in quel momento preciso: balsami detergenti di lusso, fard in crema, mascara, illuminante e i miei tanto amati sali da bagno al magnesio. Anche il correttore è stato un alleato! Il semplice gesto di correggere le imperfezioni è stato di aiuto.

Raccontaci della tua storica collezione di make up: hai trovato nuove chicche e ispirazioni da condividere?

Da quando sono incappata per la prima volta in quella scatola di trucco di mia madre, sono rimasta affascinata dalle storie che il trucco può raccontare. Quando trucco il viso di qualcuno, percepisco che c'è un legame per ogni singolo prodotto che scelgo di usare. Ho iniziato a collezionare oggetti vintage come scatole di cipria e antichi vasetti di fard all'inizio degli anni '90. Non dimenticherò mai l'entusiasmo di scoprire i miei primi trucchi vintage trovati in una bancarella del mercato di Portobello Road a Londra. Ora, ho una collezione che spazia dalla dinastia Song del Nord della Cina di più di mille anni fa ai classici moderni, come un rossetto della stessa tonalità che indossava Jackie O. Provo ancora un brivido quando aggiungo nuove rarità alla mia collezione. Qualche anno fa ho acquistato all'asta un porta rossetto dorato realizzato da Cartier per Audrey Hepburn: è così iconico che ho realizzato un intero video proprio su questo pezzo.

Se consideriamo il linguaggio della bellezza, come possiamo cambiarlo per renderlo sempre più inclusivo?

Questa è una domanda molto importante, ma è anche difficile rispondere in poche righe. Nel complesso, sono d'accordo sul fatto che la bellezza giochi un ruolo tangibile nella creazione di un mondo più inclusivo. Nel mio libro, approfondisco il ruolo che il trucco ha avuto nella storia delle donne - riflette davvero i movimenti sociali, culturali, economici e politici delle varie epoche. Oggi c'è finalmente un vero moto delle persone che mettono in discussione e sfidano le nozioni stereotipate di bellezza. È molto più facile trovare uno spettro più ampio di generi, etnie, religioni, taglie ed età rappresentate di quanto non fosse, diciamo, 5 anni fa - ma c'è ancora molta strada da fare. Questa non è solo una tendenza o un effetto a breve termine. Dobbiamo anche pensare oltre la rappresentazione visiva. Ora che ho lanciato il mio marchio sono consapevole che non avrei mai potuto creare un prodotto che non fosse completamente inclusivo: ho sempre fotografato la mia collezione di rossetti su una gamma di persone diverse poiché è fondamentale vedere come prendono vita in modi differenti le tonalità con ogni singolo incarnato della pelle. Le sfumature sono per tutti e questo è davvero il minimo indispensabile di ciò che l'industria della bellezza nel suo complesso dovrebbe fare oggi. Le persone hanno finalmente voce in capitolo su cosa vogliono dal mondo del beauty.

Avere una voce nel mondo di oggi è fondamentale: chi sono le donne che hanno aperto la strada a tutte noi e che infondono il coraggio di esprimersi con il lavoro, l'attivismo, le idee, quelle alle quali guardi come esempio?

Ci sono davvero troppe donne incredibili da elencare! Mi viene subito in mente Audrey Hepburn, un ottimo esempio di donna che ha avuto un successo incredibile e ha davvero usato il suo carisma eterno in tutti i modi possibili. Quando pensiamo a lei, pensiamo alla sua bellezza, al suo stile e ai suoi iconici ruoli cinematografici, ma anche a tutti gli anni che ha dedicato al suo ruolo di ambasciatrice presso l'UNICEF contribuendo a spargere la voce attraverso benefit, raccolte di fondi e interviste, spesso regalando fino a 15 interviste al giorno per promuovere il lavoro dell'UNICEF. Josephine Baker è un'altra donna straordinaria che è stata un'iconica intrattenitrice dell'età del jazz, ma anche una sostenitrice attiva dell'uguaglianza razziale. È diventata corrispondente per la Resistenza francese nella seconda guerra mondiale, usando la sua celebrità per ottenere l'accesso a funzionari dell'Asse di alto rango - ha trascritto informazioni preziose sulle mani e sulle braccia e ha appuntato note nascoste all'interno della sue lingerie sapendo che non avrebbe mai affrontato una perquisizione (e aveva ragione!). Negli anni '50, è tornata nel suo paese d'origine, gli Stati Uniti, ed è stata un'appassionata sostenitrice del Movimento per i diritti civili. Come è noto, venne rifiutata la sua prenotazione in 36 hotel a causa della discriminazione razziale, e nel 1963 tenne un potente discorso alla marcia su Washington al fianco di Martin Luther King Jr., dove disse in particolare che: "Sono entrata nei palazzi dei re e regine e nelle case dei presidenti. Ma non potevo entrare in un hotel in America e prendere una tazza di caffè, e questo mi ha fatto impazzire ". Entrambe queste donne non solo hanno fatto cose incredibili, sono anche le iconiche Muse presenti nel mio libro: possiedo anche prodotti per il trucco che erano collegati a entrambe nella mia collezione vintage.

Ph.: Lisa Eldridge Press Office