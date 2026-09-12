Pronti a trasformare una cascata di pomodorini in un concentrato di sapore che vi risolve pranzi, cene e aperitivi per giorni, senza mai accendere il forno?

In circa 20 minuti di friggitrice ad aria potete ottenere dei pomodori confit degni di un ristorante, partendo da un semplice vassoio di datterini o ciliegini molto maturi. Il risultato è un pomodoro morbido, lucido, dolcissimo, che profuma di Mediterraneo e che diventa subito il vostro nuovo jolly in cucina.

"Confit" arriva dalla cucina francese e indica una cottura dolce e prolungata che fa perdere parte dell’acqua e concentra gli zuccheri naturali. Con la friggitrice ad aria il principio è lo stesso del forno, ma con tempi ridotti e cucina che non si trasforma in sauna. Perfetto per farne la scorta quando trovate i pomodorini belli e convenienti.

Perché i pomodori confit in friggitrice ad aria sono un salvacena estivo

I pomodori confit in friggitrice ad aria hanno tre superpoteri: sono veloci, versatili e praticamente impossibili da sbagliare. Vi bastano pomodorini maturi, olio extravergine, un pizzico di zucchero e le vostre erbe preferite.

La friggitrice ad aria concentra il calore in poco spazio, quindi i tempi si accorciano rispetto al forno e consumate anche meno energia. Niente teglie infinite, niente cucina rovente per ore. Una "infornata" e avete un condimento pronto per pasta, bruschette, focacce, insalate di cereali, panini e piatti di formaggi.

Per questa preparazione sono ideali datterini, ciliegini e pomodori Pachino: piccoli, dolci, con poca acqua. L’importante è che siano maturi ma ancora sodi, così tengono la forma senza spappolarsi.

Ricetta base e tempi di cottura dei pomodorini confit

Per una teglia abbondante: circa 600 g di pomodorini confit, 3 cucchiai di olio extravergine, 15 g di zucchero, sale fino, origano o timo, uno spicchio d’aglio schiacciato se vi piace.

Lavate i pomodorini, asciugateli bene e tagliateli a metà nel senso della lunghezza. Sistemate le metà nel cestello o in una piccola teglia adatta alla friggitrice, con il taglio rivolto verso l’alto e senza sovrapporli. Condite con sale, zucchero, erbe aromatiche e infine l’olio, distribuendo tutto in modo uniforme.

Per i tempi, prendete questi valori come riferimento:

- datterini e ciliegini: 150 °C per 20-25 minuti

- pomodori Pachino leggermente più grandi: 155-160 °C per 22-27 minuti

- pomodori grandi a spicchi: 150 °C per 25-30 minuti

Se la vostra friggitrice è molto potente, controllate sempre negli ultimi 5 minuti: devono asciugarsi e caramellare ai bordi, non bruciare. Se vedete lo zucchero scurirsi troppo in fretta, abbassate la temperatura di 10 °C e prolungate di qualche minuto.

Come farne la scorta: quantità, frigo e congelatore

Se volete fare la scorta, potete partire da 1-1,2 kg di pomodorini e cuocerli in due o tre "giri" di friggitrice. Tra un giro e l’altro, lasciate raffreddare completamente quelli già pronti prima di chiuderli nei contenitori, così non si forma condensa.

In frigorifero i pomodori confit si conservano 3-4 giorni in un contenitore ermetico, ben coperti con il loro condimento e un filo d’olio extra. Alcuni li tengono anche 5 giorni, ma la prudenza in questi casi è sempre una buona idea. Non sono vere conserve da dispensa: per quelle servono procedure professionali, quindi niente vasetti chiusi e dimenticati in credenza.

Per allungare davvero i tempi la strada più sicura è il congelatore. Suddividete i pomodori confit freddi in piccoli vasetti o contenitori, copriteli con il loro olio e congelate. Al bisogno, passaggio in frigo per scongelarli e poi direttamente in padella con la pasta o sulle bruschette tiepide.

Idee furbe e varianti per usare i pomodori confit

Con una teglia di pomodorini confit in friggitrice ad aria potete costruire mezzo menù. Pasta corta con burrata, confit e basilico a crudo; bruschette croccanti con feta o stracciatella; focaccia bianca farcita con i pomodorini "affondati" in superficie prima di scaldarla; insalata di farro con olive, cetrioli e confit; piadina con caprino fresco e una pioggia di pomodorini dolcissimi.

Sul fronte aromi, la versione classica prevede origano o timo, aglio e magari qualche foglia di menta o basilico aggiunta a crudo. Per un tocco diverso provate una variante agrumata: oltre alle erbe, un po’ di scorza di limone o arancia grattugiata finemente prima della cottura. Profumo pazzesco, perfetta con il pesce.

Se vi state chiedendo se si possono preparare pomodori confit senza zucchero, la risposta è sì. Basta aumentare leggermente i tempi a bassa temperatura: saranno meno caramellati, più "pomodoro" e meno dessert, ma comunque deliziosi. L’importante, in ogni caso, è partire da pomodori buoni: quelli li friggitrice non può inventarli.