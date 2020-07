Abbiamo intervistato Peter Philips che ha creato il beauty look della sfilata Dior Cruise 2020-21



Nella terra natia del padre di Maria Grazia Chiuri, la Puglia, la collezione Dior Cruise 2020-21 ha preso vita nella piazzetta del Duomo di Lecce illuminata a giorno come una festa popolare. Occasione unica per fare due chiacchiere con Peter Philips, Creative e Image Director di Dior.

Puoi raccontarci le genesi della realizzazione del beauty look per la sfilata Dior Cruise 2020-21? Il beauty look è incentrato sulla luminosità: ogni donna emana la sua luce e il trucco non fa altro che sottolinearla in modo naturale. La pelle è stata preparata con il siero Capture miscelato al fondotinta Backstage per esaltarne l'innata radiosità. Dove necessario un tocco di correttore illuminante per mitigare discromie. Gli occhi vedono il mascara DIORSHOW ICONIC OVERCURL 090 BLACK come protagonista. È un prodotto versatile che a seconda dell'utilizzo dà un effetto naturale oppure più intenso. Le sopracciglia sono definite e ordinate.

Le labbra sono state trattate con il lip scrub in modo da prepararle bene all’applicazione del Dior Lip Maximizer, un lucida labbra con acido ialuronico che le ha rimpolpate accentuandone il colore naturale. Le modelle hanno capelli raccolti con tiare o foulard oppure lasciati liberi a onde in modo che il viso sia al centro dell'attenzione con il suo glowing.

Come avete gestito il backstage?

I nostri backstage sono sempre stati molto ordinati e puliti. Abbiamo solo cambiato il modo di lavorare introducendo l’uso di mascherine e visiere ma da sempre utilizziamo applicatori monouso. Per ogni modella abbiamo poi messo a disposizione un kit personale per i ritocchi in line up in modo da garantire la sicurezza. Abbiamo educato tutti a un comportamento ancora più attento e responsabile. È un lavoro di squadra nel quale tutti ci siamo impegnati.

Il mascara come protagonista del look, come può fare la differenza?

Come dicevo prima il nuovo Diorshow Iconic Overcurl è un mascara modulabile. Significa quindi che possiamo passare da look più semplici definendo le ciglia con una passata a look più elaborati e carichi. Possiamo creare look Prêt-à-Porter o look più Couture.

Cosa ti ispira nella creazione dei beauty look?

Il beauty look della sfilata è legato all'elemento della luce partendo da quella tipica di questa terra. La luce che emana una donna in armonia con se stessa è stato un altro grande elemento di ispirazione.

Quale è la parte che ti piace di più nella creazione di un look da sfilata?

La prima cosa è immaginare come il beauty look possa inserirsi nella visione del designer. Poi prendere i temi della sfilata, la storia che racconta e trasferirli nel mio lavoro. La scelta beauty completa ma non sovrasta ciò che è nelle intenzioni dello stilista.

Quali sono i prodotti beauty che non devono assolutamente mancare nel beauty case?

Beh un mascara! Con una base molto semplice già si crea un beauty look. Poi un fondotinta, un correttore e un lucida labbra.

Quali tips ci puoi suggerire che siano adatti al trucco, nonostante la mascherina?

Abbiamo capito che comunque indossando sia il fondotinta sia un rossetto ci sarà comunque un minino di transfer per cui un buon consiglio è portarsi con sè il necessario per i ritocchi. Poi, se è nelle nostre corde, sperimentiamo con il trucco occhi come meglio crediamo. Eye-liner colorati, ombretti, make up elaborati, perché no?

Come affronterà il mondo del beauty le sfide del futuro?

Andando sempre più incontro alle esigenze delle persone. Si tratta di riconnettersi con la parte più autentica delle necessità e rimanere in contatto con le reali richieste. Essere quindi realisti proponendo prodotti che funzionano, ben formulati e che soddisfino i desideri delle persone. Prodotti che aiutino a esprimersi senza la pressione di aderire a un preciso modello estetico ma piuttosto esaltando la propria personalità.

Credits CRUISE 2021, DIOR SHOW BACKSTAGE / DIOR MAKE-UP CREATED AND STYLED BY PETER PHILIPS / PHOTOGRAPHER: VANNI BASSETTI FOR CHRISTIAN DIOR PARFUMS / VIDEO DIOR