Il fondo "a fiore" delle bottiglie in PET non è una scelta estetica. Dietro quella forma si nascondono principi di fisica, ingegneria e sostenibilità che permettono alle bottiglie di essere leggere, resistenti e sicure.

Le bottiglie d'acqua in PET che portate a tavola ogni giorno raramente hanno il fondo piatto. Se le guardate da sotto, sembrano un fiore: una cupola centrale circondata da 5, 6 o 8 piccoli "piedini" che toccano il tavolo.

Quella forma, chiamata fondo petaloide, nasce da un problema molto concreto: far sì che una bottiglia leggerissima, piena di acqua liscia o frizzante, resti stabile, non si gonfi e non ceda sotto la pressione interna. La risposta a perché le bottiglie d'acqua in plastica hanno il fondo "strano" è quindi soprattutto una questione di fisica e ingegneria.

Che cos'è davvero il fondo a petali delle bottiglie d'acqua

Dal punto di vista geometrico il fondo petaloide è una cupola rientrante, con una serie di nervature che scendono verso il basso e terminano in piccoli appoggi: i "piedini". In realtà la bottiglia tocca il tavolo solo in quei punti, non con tutta la superficie.

Questa forma si vede quasi sempre sulle bottiglie di acqua frizzante e sulle bibite gassate, dove la pressione interna è significativa. Molte acque naturali in PET, soprattutto nei formati da 1,5 o 2 litri, usano lo stesso disegno per avere stabilità pur restando molto leggere. Il fondo piatto, infatti, resiste bene solo se la plastica è più spessa e quindi più pesante, motivo per cui è più comune su bottiglie piccole o prodotti senza gas.

Pressione, gas e stabilità: perché il fondo non può essere piatto

La CO₂ disciolta nelle acque frizzanti spinge in ogni direzione sulle pareti della bottiglia. Secondo gli esperti di tecnologie alimentari, in una bottiglia in PET la pressione può arrivare a circa 3-4 bar: molto più di quella dell'acqua del rubinetto, che è praticamente a pressione ambiente.

Il punto più critico è proprio il fondo. Se fosse una piastra piatta, col caldo del trasporto o dopo qualche urto inizierebbe a gonfiarsi verso l'esterno. Risultato: bottiglia che "balla" sul tavolo, maggiore rischio di ribaltamento, perdita graduale di gas e, nei casi peggiori, rottura della plastica.

Il fondo petaloide lavora al contrario: la cupola rientrante e le nervature trasformano la spinta del gas in forze distribuite lungo gli archi dei "petali". È lo stesso principio delle bottiglie di vino con il fondo concavo, il punt, che aiuta a gestire le 6-8 atmosfere degli spumanti scaricando la pressione lungo le pareti invece che su una lastra piatta.

Dal tubicino al fiore: come l'industria progetta il fondo petaloide

Le bottiglie d'acqua in PET nascono da una piccola provetta trasparente, la preforma, che viene scaldata e soffiata dentro uno stampo metallico. In pochi istanti il materiale si allunga, si assottiglia e prende la forma definitiva, fondo compreso. Proprio lì si gioca l'equilibrio fra resistenza e leggerezza.

Quando la bottiglia viene riempita e poi si raffredda, la plastica tende a fare piccoli "ritiri" di volume. Diversi testi di tecnologie alimentari spiegano che un fondo piatto, in queste condizioni, si deformerebbe facilmente. Le nervature del fondo petaloide, invece, funzionano come micro-archi e piccole molle: assorbono le dilatazioni, limitano i rigonfiamenti e mantengono la bottiglia in equilibrio sui suoi "piedini".

Negli anni Ottanta, con il passaggio dalle bottiglie di vetro a quelle in PET, l'industria italiana dell'acqua minerale adottò proprio questo tipo di fondo, basato su brevetti specifici, per evitare instabilità e "pance" sul fondo. Da allora il disegno è stato perfezionato per permettere un progressivo alleggerimento: la forma sostituisce parte del materiale, mantenendo la stessa resistenza meccanica con meno grammi di plastica.

Plastica, miti e sostenibilità: cosa vi racconta quel

Il fondo a petali quindi non è un segno di bassa qualità, ma di ottimizzazione. Serve a far sì che la bottiglia regga colpi, variazioni di temperatura e pressione del gas rimanendo leggera e stabile. Per i grandi formati economici è una sorta di "assicurazione" tecnica che permette di tenere basso il peso, e quindi il costo, senza compromettere la sicurezza.

C'è anche un lato ambientale. Una bottiglia più leggera richiede meno plastica in produzione e meno energia per il trasporto su camion e pallet. Per il riciclo, invece, conta il materiale: una bottiglia in PET trasparente si ricicla nello stesso modo, che il fondo sia piatto o scolpito a fiore. La geometria non rende il processo più complesso.

Resta il dubbio igienico: nei "petali" si accumulano più batteri? Gli esperti ricordano che il rischio dipende soprattutto da come riutilizzate la bottiglia e da quanto a lungo la tenete, non tanto dalla forma del fondo. Se la riempite più volte, va sciacquata con cura e sostituita regolarmente. La prossima volta che prendete una bottiglia d'acqua in PET dallo scaffale o dal frigorifero, un'occhiata al fondo vi basterà per riconoscere quanta fisica, ingegneria e progettazione ci sono dietro un gesto che fate tutti i giorni.