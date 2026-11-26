C'è un giorno dell'anno in cui le nascite esplodono e un altro, vicinissimo al Natale, quasi deserto: dietro queste date c'è molto più di una curiosità statistica.

Secondo le elaborazioni più recenti dei dati dell'ISTAT sulle nascite, oggi in Italia il giorno più affollato è il 23 dicembre. In quella data si stimano circa 1.125 bambini con lo stesso compleanno, contro una media di poco superiore ai mille nati al giorno. Non è però l'unica zona calda del calendario: i reparti si riempiono soprattutto tra il 13 e il 21 settembre.

All'estremo opposto c'è il 25 dicembre, con circa 774 nati stimati: uno dei compleanni più rari dell'anno, se si esclude il 29 febbraio che arriva solo ogni quattro anni. Il curioso è che proprio le feste di fine anno, nove mesi prima, sono tra i periodi in cui si concepimenti più bambini.

Il giorno in cui nascono più bambini in Italia

Le stime sul 2024 nascono da un'elaborazione statistica dei dati mensili dell'ISTAT, che redistribuisce i nati giorno per giorno tenendo conto dei cali nelle festività. Con questo metodo il 23 dicembre risulta il giorno con più nati in assoluto, poco sopra i 1.125, mentre un giorno medio si ferma intorno ai 1.013.

Nella top ten dei compleanni più comuni compaiono però quasi solo date di metà settembre: dal 13 al 21, con punte intorno al 16 e al 17. In alcuni anni, secondo l'ISTAT, il 23 settembre ha superato anche i 1.700 nati in un solo giorno, trasformandosi in una sorta di maratona per ostetriche e ginecologi.

Tra i giorni più rari, oltre al 25 dicembre, compaiono quasi tutte le grandi festività nazionali: 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 26 dicembre e 31 dicembre.

Il motivo non è astrologico ma organizzativo: i parti cesarei e molte induzioni del travaglio vengono programmate lontano dai festivi. In Italia circa un parto su tre è cesareo, ricordano i ginecologi, e difficilmente viene fissato per Natale o Ferragosto.

Perché settembre è il mese dei compleanni

Se si guarda ai mesi, le curve diventano ancora più nette. Le elaborazioni sugli ultimi anni di dati ISTATmostrano che a settembre nascono in media tra 1.190 e 1.215 bambini al giorno. Ad aprile ci si ferma intorno ai 970-980. Una differenza di circa il 20 per cento, confermata anche dall'Istituto Superiore di Sanità in vari rapporti sulla natalità.

Il motivo è prima di tutto aritmetico: una gravidanza dura circa 40 settimane. Le nascite di metà settembrecorrispondono a concepimenti tra Natale e Capodanno, periodo in cui, secondo analisi citate dalle Nazioni Unite, i concepimenti crescono di circa il 9 per cento rispetto ad altri momenti dell'anno.

Il paradosso del Natale e cosa accade nel resto del mondo

Le festività natalizie hanno quindi un doppio volto. Da un lato, a dicembre e a inizio gennaio si concepiscono più bambini del solito; dall'altro, i giorni di Natale e Capodanno sono tra quelli con meno nati registrati. Il risultato è che l'effetto delle feste si vede nove mesi dopo, non sotto l'albero ma sulle torte di compleanno di settembre.

Negli Stati Uniti, i dati del National Center for Health Statistics confermano lo stesso copione: quasi tutti i compleanni più comuni cadono tra il 9 e il 20 settembre, mentre tra i più rari spuntano il 25 dicembre, il 1° gennaio e gli altri giorni a ridosso delle feste. Uno studio della Harvard University sui nati tra il 1973 e il 1999 indicava come data più affollata il 16 settembre, sempre in quella fascia.

In Inghilterra e Galles, secondo l'Office for National Statistics, tra il 1995 e il 2025 il compleanno più diffusoè il 26 settembre, mentre il primato di giorno più raro spetta al 26 dicembre, seguito dal 25 dicembre e dal 1° gennaio. Nel solo 2025 però il record è passato al 28 maggio, segno che i picchi delle nascite possono cambiare, pur restando quasi sempre lontani dal 29 febbraio e dai grandi festivi.

Insomma, dietro la data sul vostro certificato di nascita c'è un intreccio di biologia, organizzazione sanitaria e stile di vita. Se siete nati tra il 13 e il 23 settembre fate parte della "folla" statistica, se spegnete le candeline il 25 dicembre potete considerarvi una rarità. In tutti i casi, il vostro compleanno racconta qualcosa del modo in cui un Paese vive le proprie feste.