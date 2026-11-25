Vi hanno servito per anni con il sorriso, ma in cucina raccontano tutt'altro: ecco le cose che i camerieri detestano davvero, anche quando fanno finta di niente.

In Italia migliaia di persone lavorano ogni sera tra tavoli stretti, piatti bollenti e sorrisi obbligatori. I camerieri vedono tutto: le gioie, le crisi di coppia, gli attacchi di fame isterica. Per molti clienti, invece, la sala è una piccola monarchia personale, governata dal motto «Il cliente ha sempre ragione». Peccato che, tradotto nella pratica, quel motto giustifichi comportamenti che fanno perdere tempo, pazienza e spesso anche soldi a chi li serve. A volte basta un gesto per trasformare una serata normale in un turno da incubo.

Forse vi riconoscerete in qualcuno di questi gesti, forse penserete «l’ho fatto solo una volta». Nessun tribunale della sala: l’idea è guardarsi allo specchio con un po’ di ironia e cambiare abitudini dove serve. Abbiamo raccolto le situazioni che i camerieri italiani raccontano più spesso quando, a fine servizio, tirano il fiato vicino alla macchina del caffè. Spoiler: non c’entrano solo le mance.

Falsa simpatia, indecisione e ansia da piatto

Il cliente “simpatico” è quello che saluta ad alta voce, fa la battuta sul sale che scende, chiama il cameriere «capo» o «stellina» e pretende complicità immediata. In teoria vuole solo alleggerire l’atmosfera, in pratica costringe chi lavora a decodificare freddure imbarazzanti mentre ha in testa decine di comande. Ancora peggio chi schiocca le dita, fischia, agita il braccio come su un marciapiede: un colpo diretto alla dignità del personale di sala.

Altro classico che i camerieri detestano: li richiamate con urgenza e, quando arrivano, iniziate solo allora a sfogliare il menu o a chiedere consiglio all’intero tavolo. Nel frattempo qualcuno parla al telefono, qualcun altro chiede di cambiare tre volte il contorno, e dopo cinque minuti parte la domanda sull’ordine che “non arriva”. Ogni indecisione apre buchi in cucina, accumula ritardi per tutti e logora la pazienza più del pienone del sabato sera.

Tavolo porcile, bambini in fuga e spazi invasi

A fine serata molti tavoli sembrano il dopo-concerto di un festival: tovaglioli ridotti in coriandoli, croste di pizza ovunque, bicchieri appiccicosi, patatine schiacciate sotto le sedie. I camerieri non pretendono che sistemiate voi la sala, ma che non la trasformiate in un campo di battaglia sì. Usare la tovaglia come fazzoletto, lasciare le posate unte sul pavimento o sporcare il bagno sono gesti che il personale vive come puro disprezzo del proprio lavoro.

Poi ci sono i bambini lasciati correre in sala, arrampicati sui divanetti o in gara lungo i corridoi stretti in cui passano piatti bollenti. Basta un attimo perché un cameriere inciampi e si faccia male lui, o si bruci qualcuno del tavolo accanto. Anche le incursioni in cucina per “salutare lo chef”, fare video o chiedere spiegazioni direttamente ai fornelli sono odiatissime: oltre a non essere igieniche, intralciano un ambiente dove tutti si muovono velocissimi e ogni secondo conta.

Prenotazioni fantasma, critiche velenose e questione mancia

Tra le cose che i camerieri detestano di più ci sono le prenotazioni creative: si chiama per quattro, poi si arriva in otto, oppure non ci si presenta affatto senza una telefonata. Quel tavolo resta vuoto mentre la cucina ha già preparato, la sala ha rifiutato altri clienti e chi lavora farà meno coperti, quindi meno incasso per tutti. Anche arrivare con mezz’ora di ritardo, pretendendo lo stesso tavolo e i tempi lampo, manda in tilt l’organizzazione di una serata intera.

Sul piano emotivo pesano ancora di più arroganza e ricatti: clienti che non salutano, non guardano mai negli occhi, commentano l’aspetto fisico, minacciano recensioni negative se non ottengono sconti o digestivi offerti. Oppure dichiarano finte allergie solo per stravolgere un piatto, costringendo cucina e sala a procedure speciali che dovrebbero tutelare chi ha davvero problemi di salute. All’opposto bastano pochi gesti per diventare il tavolo preferito: avvisare se si è in ritardo o si deve disdire, parlare con rispetto, tenere a bada le richieste impossibili e, quando il servizio è stato buono, lasciare una piccola mancia coerente con il conto.