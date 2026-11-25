Dalla posizione nel soggiorno ai colori delle decorazioni, scopriamo cosa suggerisce il feng shui per un albero di Natale simbolicamente portafortuna

Avete già deciso dove mettere l'albero di Natale quest'anno? Per molti la risposta è piuttosto semplice: nello stesso angolo in cui lo abbiamo messo negli ultimi dieci anni, possibilmente vicino a una presa elettrica e abbastanza lontano dai mobili da non dover rivoluzionare il soggiorno.

Eppure, secondo il feng shui, anche la posizione delle decorazioni natalizie meriterebbe qualche attenzione in più.

Questa antica tradizione cinese, che interpreta il rapporto tra le persone e gli spazi attraverso il concetto di energia vitale, attribuisce infatti un significato particolare alla disposizione degli oggetti all'interno della casa.

L'albero di Natale, con la sua forma slanciata, i rami verdi e le luci colorate, non fa eccezione. Anzi, secondo alcune interpretazioni del feng shui, collocarlo in determinate zone del soggiorno potrebbe favorire simbolicamente fortuna, prosperità e armonia durante le feste e nell'anno successivo.

Ma quali sono i punti della casa considerati più favorevoli? E come possiamo applicare questi principi senza rinunciare alla praticità e allo stile?

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Dove posizionare l'albero di Natale secondo il feng shui

Nella tradizione del feng shui, la disposizione degli arredi è legata alla circolazione del chi, termine utilizzato per indicare l'energia vitale che, secondo questa filosofia, attraversa persone e ambienti.

Uno degli strumenti impiegati per interpretare gli spazi è il bagua, una mappa simbolica che associa diverse aree della casa ad aspetti della vita, come famiglia, salute, relazioni e prosperità.

Secondo Katie Malik, interior designer ed esperta di feng shui, intervistata da House Beautiful, le zone sud e sud-est del soggiorno sono tra le più indicate per collocare l'albero di Natale.

Il sud viene tradizionalmente collegato alla fama, al riconoscimento e alla reputazione personale, mentre il sud-est è associato alla ricchezza e alla prosperità. Posizionare l'albero in queste aree avrebbe quindi, nell'interpretazione proposta dall'esperta, un valore simbolico favorevole per l'anno a venire.

Alcuni praticanti suggeriscono invece di prestare maggiore attenzione alla zona nord, tradizionalmente associata all'elemento acqua. L'albero, che rappresenta soprattutto l'elemento legno, potrebbe creare, secondo determinate letture del feng shui, uno squilibrio tra gli elementi presenti nell'ambiente.

Naturalmente, non si tratta di indicazioni universali. Esistono diverse scuole di feng shui, che utilizzano criteri differenti per individuare le aree favorevoli di una stanza.

E soprattutto, non ci sono prove scientifiche che la posizione dell'albero possa influenzare la fortuna o la situazione economica di chi abita la casa. Il significato di questi consigli va quindi cercato nella tradizione culturale e simbolica da cui provengono.

Non soltanto la posizione: l'importanza di mantenere gli spazi armoniosi

C'è però un principio del feng shui che può essere applicato all'arredamento natalizio anche senza attribuirgli significati particolarmente spirituali: lasciare che gli ambienti rimangano ordinati, funzionali e facili da attraversare.

Un albero sistemato davanti a una porta, in un passaggio stretto o troppo vicino ai mobili rischia di rendere meno comoda la vita quotidiana. E durante le feste, quando il soggiorno si riempie di ospiti, regali e decorazioni, la questione diventa ancora più importante.

L'albero dovrebbe trovare una collocazione che valorizzi il soggiorno senza comprometterne la funzionalità.

Può essere utile, per esempio, scegliere un angolo visibile dalla zona conversazione, lasciando però spazio sufficiente per muoversi intorno ai mobili.

Negli appartamenti più piccoli, un albero dalle proporzioni contenute può risultare più armonioso di un modello molto grande che occupa buona parte della stanza.

Vale inoltre la pena considerare la vicinanza a termosifoni, caminetti e altre fonti di calore, soprattutto se si sceglie un albero vero.

Il risultato dovrebbe essere un ambiente accogliente, nel quale le decorazioni natalizie si integrino con l'arredamento già presente.

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I cinque elementi del feng shui: come scegliere i colori delle decorazioni natalizie

Anche gli addobbi possono essere interpretati attraverso i principi del feng shui.

Questa tradizione attribuisce infatti un ruolo importante a cinque elementi simbolici: legno, fuoco, terra, metallo e acqua, ciascuno associato a materiali, colori e caratteristiche differenti.

L'albero stesso richiama l'elemento legno, soprattutto attraverso il verde dei rami e la sua origine naturale. Il fuoco può essere rappresentato dalle luci natalizie e dalle decorazioni rosse o arancioni, mentre la terra trova espressione nelle tonalità beige, marroni e ocra, oltre che negli ornamenti in ceramica.

Gli addobbi argentati, dorati e le superfici metalliche richiamano invece l'elemento metallo. Infine, il blu e le forme sinuose possono evocare l'acqua.

Non è necessario, naturalmente, inserire tutti questi elementi sull'albero, né scegliere ogni decorazione in base a un significato simbolico.

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L'idea più interessante è utilizzare il feng shui come spunto per riflettere sugli accostamenti cromatici, sui materiali e sull'equilibrio complessivo dell'arredamento.

Un albero tradizionale, con decorazioni rosse, verdi e dorate, può già riunire diversi elementi, mentre qualche ornamento in ceramica o vetro aggiunge varietà alle superfici e alle texture.

Per il resto, vale sempre la regola più importante delle decorazioni natalizie: scegliere oggetti che ci piacciono davvero e che contribuiscano a rendere la casa un luogo piacevole in cui trascorrere le feste.

Che si creda o meno all'energia positiva del feng shui, forse è proprio questa la forma di armonia più interessante da ricercare.