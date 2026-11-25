Diritto sacrosanto o atto di pura maleducazione, il sedile reclinato in aereo divide passeggeri, hostess e perfino gli esperti di bon ton: ecco le regole non scritte da conoscere prima di partire.

Cabina piena, economy al completo, vassoio minuscolo davanti, magari un laptop aperto. All’improvviso, lo schienale davanti a voi si reclina tutto: ginocchia schiacciate, monitor quasi in grembo, bicchiere in bilico. Scena familiare?

Le liti per il sedile reclinabile sono diventate materiale da video virali e sfoghi social. In alcuni casi si è arrivati a calci e pugni allo schienale, con passeggeri finiti perfino in no-fly list. Ma, concretamente, reclinare il sedile in aereo è maleducazione o un semplice diritto del passeggero?

È un diritto o una maleducazione? Cosa dicono le regole

Dal punto di vista delle norme la risposta è chiara. Secondo l’Ente Nazionale Aviazione Civile, non esiste alcun regolamento che vieti di reclinare il sedile al di fuori di decollo, atterraggio e delle fasi indicate dall’equipaggio per motivi di sicurezza.

Tradotto: se il sedile è stato progettato per reclinarsi, il diritto di reclinarlo è incluso nel biglietto. L’unico limite formale è quando hostess e steward vi chiedono di tenerlo in posizione eretta. Ignorare quelle indicazioni può diventare un problema, il resto rientra nel campo della convivenza civile.

Proprio l’equipaggio, però, invita alla prudenza. Una hostess intervenuta in un recente dibattito ha ricordato che tutti hanno diritto a reclinare, «soprattutto se non è l’ora dei pasti». Il che sposta il cuore della questione dal “si può” al “come si fa” e “quando è il caso”.

Nel frattempo, i passeggeri non la pensano affatto allo stesso modo. In un sondaggio europeo su migliaia di viaggiatori, i reclinatori seriali sono finiti ai primi posti tra i comportamenti più irritanti in aereo, insieme ai calci allo schienale e alle conversazioni urlate. La legalità, insomma, non coincide con la simpatia.

Galateo in volo: quando e come reclinare il sedile

Gli esperti di galateo in aereo concordano: non è maleducato reclinare il sedile in assoluto, lo diventa se si ignorano alcune regole di buon senso.

1. Mai (o quasi) durante i pasti

L’esperto di bon ton Nicola Santini definisce il reclinare mentre il passeggero dietro sta mangiando un «atto di profonda scortesia». L’etichetta è semplice: sedile dritto durante il servizio pasti, sia sul vostro vassoio sia su quello dietro. Se vi siete addormentati e ve lo fanno notare, il galateo dice che dovreste rimetterlo su senza discutere.

2. Chiedere sempre il permesso (e guardare il tavolino)

Il travel blogger Marco Togni consiglia una regola secca: prima di reclinare, controllare se chi è dietro ha il tavolino aperto e, in caso, chiedere il permesso. Bastano poche parole: «Se per voi non è un problema, lo abbasso un po’»; oppure, in versione più formale, «Le dispiace se inclino leggermente lo schienale?». Quelle dieci sillabe evitano metà dei conflitti.

3. Reclinare piano, non “lanciare” il sedile

Molte liti iniziano per il modo, più che per il gesto in sé. Buttare lo schienale all’indietro di colpo significa rovesciare bevande, colpire ginocchia, spaventare chi lavora al computer. L’alternativa educata è un reclino graduale, qualche centimetro alla volta, lasciando il tempo a chi è dietro di adattarsi.

4. Volo breve o intercontinentale? Non è la stessa cosa

Gli esperti di viaggio ricordano che sopravvivere a un lungo raggio notturno in economy senza reclinare è quasi impossibile. Su un Roma–New York di notte, un discreto reclino è considerato normale, quasi necessario per dormire. Su un Milano–Roma alle undici del mattino, invece, il margine per tenere lo schienale più verticale è decisamente maggiore.

5. Guardare chi avete dietro: neonati, persone molto alte, esigenze speciali

Se dietro di voi c’è una persona altissima con le ginocchia già incastrate, o qualcuno con un neonato in braccio, il buon senso suggerisce almeno un mezzo reclino e una parola di accordo. Il punto non è rinunciare al proprio comfort, ma riconoscere che in cabina lo spazio è minuscolo per tutti.

Come gestire i conflitti senza finire in un video virale

Capita anche il contrario: è il vicino davanti a reclinare in modo aggressivo, magari proprio mentre avete il vassoio pieno. Qui il galateo sposta il focus da “lui è maleducato” a “voi come reagite”.

Cosa non fare mai

Calci ripetuti allo schienale, spinte, urla, insulti: oltre a essere scorretti, possono portarvi a essere richiamati dall’equipaggio e, nei casi estremi, segnalati alla compagnia. Diversi episodi recenti dimostrano che da un sedile reclinato si può finire a terra con la polizia ad attendere all’uscita.

Cosa dire al vicino che vi schiaccia

Gli esperti di bon ton suggeriscono frasi brevi, gentili ma ferme. Per esempio: «Mi scusi, ho davvero pochissimo spazio per le gambe, potrebbe tirarlo su di qualche centimetro?». Oppure: «Capisco che voglia riposare, ma in questo momento sto mangiando, le andrebbe di raddrizzarlo finché finisco?». Il tono fa la differenza tanto quanto le parole.

Quando coinvolgere l’equipaggio (e come prevenire scegliendo il posto)

Se il dialogo non funziona, hostess e steward sono l’arbitro naturale del conflitto. Potete spiegare con calma la situazione e lasciare che siano loro a proporre un compromesso, magari cambiando posto a uno dei due passeggeri.

Per evitare il problema alla radice, aiutano anche alcune scelte in fase di prenotazione. Chi ama reclinare dovrebbe evitare le file davanti alle uscite di emergenza, dove spesso il reclino è limitato, e preferire i sedili davanti a pareti o paratie, così da non avere nessuno alle spalle. Chi invece detesta avere uno schienale addosso può cercare posti in prima fila o vicino alle uscite, dove chi sta davanti tende a inclinare meno.

Alla fine, la risposta alla domanda «reclinare il sedile in aereo è maleducazione?» è meno drastica di quanto sembri: è un diritto, ma diventa maleducazione se usato come un ariete invece che come un compromesso tra il vostro sonno e lo spazio degli altri.