Se asciugare i capelli vi occupa più tempo del make up, è il momento di rubare qualche trucco ai parrucchieri!

Tra doccia, skincare e scelta del look, quei 15-20 minuti di phon spesso sono la parte più snervante della mattina. E quando si ha fretta, il rischio è alzare al massimo il calore, puntare il getto a caso e ritrovarsi con punte secche e volume dove non serve.

I parrucchieri, però, giocano con un altro mazzo di carte: preparano la chioma prima del phon, usano accessori precisi e seguono una sequenza quasi scientifica. Il risultato è che asciugano prima, meglio e con meno danni. E molte di queste mosse sono perfettamente copiabili anche nel vostro bagno.

Preparare i capelli: il 50% del lavoro prima del phon

La vera asciugatura veloce inizia appena uscite dalla doccia. Se i capelli gocciolano, qualunque phon diventa lento e aggressivo.

Microfibra (o cotone) sì, sfregamento no

Invece di strofinare con il classico asciugamano ruvido, tamponate i capelli con un turbante in microfibra o una semplice maglietta di cotone. Avvolgete la chioma e lasciatela così 10-15 minuti mentre vi vestite: in questo modo togliete metà dell’acqua senza sollecitare le cuticole e accorciate sensibilmente i tempi di phon.

Districare bene, ma con gli strumenti giusti

Prima di accendere il phon, pettinate con un pettine a denti larghi o una spazzola districante, partendo dalle punte e risalendo. I nodi sciolti permettono all’aria di circolare meglio tra le ciocche e l’asciugatura diventa più uniforme e rapida, con meno rischio di spezzare il fusto.

Termoprotettore e spray che velocizzano l’asciugatura

I dermatologi ricordano che il calore continuo può indebolire la fibra nel tempo. Ecco perché il termoprotettore non è un vezzo, ma una barriera fondamentale. Sui capelli ancora umidi distribuite uno spray o una crema protettiva, insistendo su lunghezze e punte. Se volete davvero guadagnare minuti, cercate prodotti che promettono di accelerare l’asciugatura: creano un film sottile che aiuta l’acqua a scivolare via più in fretta.

Tecnica da parrucchiere: usare il phon in modo smart

Il segreto non è solo la potenza del phon, ma come lo muovete. In salone nessuno punta l’aria a caso sulla testa.

Dividere in sezioni per controllare tempi e volume

Separate la chioma in 3-4 sezioni con delle clip: nuca, lati e sommità. Partite sempre dalla parte posteriore, che è la più densa, e lasciate per ultime le ciocche superiori, quelle “di facciata”. Così non continuate a ripassare sulle stesse zone e ogni sezione si asciuga in pochi minuti.

Distanza, temperatura e accessorio giusto

Tenete il phon a circa 10-15 centimetri dalla testa, sempre in movimento. Per i capelli lisci o mossi usate il beccuccio concentratore: dirige l’aria e chiude meglio le cuticole. Per i ricci invece è essenziale il diffusore, ma solo a capelli già parzialmente asciutti, per definire senza surriscaldare.

Capelli fini: temperatura media, velocità media, beccuccio e movimenti rapidi.

Capelli grossi o lunghi: temperatura medio-alta, velocità alta, ma phon sempre in movimento.

Ricci: velocità bassa, calore medio, diffusore e ciocche sostenute con la mano.

Direzione del getto e colpo d’aria fredda

Per ridurre il crespo, orientate l’aria dalla radice verso le punte, seguendo la direzione naturale del capello. L’ultimo minuto dedicatelo al getto di aria fredda: aiuta a “sigillare” le cuticole, fissare la piega e lucidare la superficie, come fanno i parrucchieri prima di farvi alzare dalla poltrona.

Trucchi extra, errori che rallentano e mini routine veloci

Adattare i gesti al vostro tipo di capello

Lisci e fini : concentrate il phon sulle radici con la testa leggermente in giù per dare volume, poi lisciate le lunghezze con una spazzola tonda media, sempre con getto dall’alto verso il basso.

: concentrate il phon sulle radici con la testa leggermente in giù per dare volume, poi lisciate le lunghezze con una spazzola tonda media, sempre con getto dall’alto verso il basso. Mossi : applicate una mousse leggera, attorcigliate le ciocche in piccoli twist e passate il phon lungo la lunghezza senza smontarli; alla fine aprite le onde con le dita.

: applicate una mousse leggera, attorcigliate le ciocche in piccoli twist e passate il phon lungo la lunghezza senza smontarli; alla fine aprite le onde con le dita. Ricci : lavorate su capelli ben tamponati, applicate crema o mousse idratante, create ciocche definite con le dita e asciugate con diffusore dal basso verso l’alto, senza toccare troppo i ricci.

: lavorate su capelli ben tamponati, applicate crema o mousse idratante, create ciocche definite con le dita e asciugate con diffusore dal basso verso l’alto, senza toccare troppo i ricci. Lunghezze importanti: legate la parte alta della chioma e asciugate prima lo strato sotto; solo quando è quasi asciutto sciogliete il resto. Così il flusso d’aria raggiunge davvero tutte le ciocche.

Gli errori che vi fanno perdere tempo (e rovinano la piega)

Iniziare col phon sui capelli che gocciolano.

Strofinare energicamente con l’asciugamano di spugna.

Asciugare sempre in bagno saturo di vapore.

Tenere il calore al massimo dall’inizio alla fine.

Appoggiare il beccuccio quasi sul cuoio capelluto.

Non dividere mai in sezioni e ripassare all’infinito sulle stesse zone.

Tre mini routine pronte da copiare

Routine quotidiana da 7 minuti (capelli medi) : 2 minuti di turbante in microfibra e districante, 3 minuti di phon a sezioni con beccuccio, 2 minuti finali tra aria fredda e qualche goccia di olio sulle punte.

: 2 minuti di turbante in microfibra e districante, 3 minuti di phon a sezioni con beccuccio, 2 minuti finali tra aria fredda e qualche goccia di olio sulle punte. Dopo la palestra, 5 minuti : tamponate bene, pettine a denti larghi, phon a temperatura media solo su radici e lunghezze più umide; lasciate il resto asciugare all’aria mentre rientrate a casa.

: tamponate bene, pettine a denti larghi, phon a temperatura media solo su radici e lunghezze più umide; lasciate il resto asciugare all’aria mentre rientrate a casa. Prima di dormire: asciugate fino a circa l’80 per cento, poi fate una treccia morbida o uno chignon basso: al mattino i capelli saranno asciutti, con onde soft e senza aver passato mezz’ora davanti allo specchio.

Con questi piccoli aggiustamenti di metodo, l’asciugatura smette di essere una maratona quotidiana e diventa una sequenza veloce, quasi automatica. Il bonus? Capelli più lucidi, meno crespi e una piega che regge davvero fino a sera.