Asciugare i capelli in soli 7 minuti: il metodo dei parrucchieri per una piega veloce e senza crespo
Tra doccia, skincare e scelta del look, quei 15-20 minuti di phon spesso sono la parte più snervante della mattina. E quando si ha fretta, il rischio è alzare al massimo il calore, puntare il getto a caso e ritrovarsi con punte secche e volume dove non serve.
I parrucchieri, però, giocano con un altro mazzo di carte: preparano la chioma prima del phon, usano accessori precisi e seguono una sequenza quasi scientifica. Il risultato è che asciugano prima, meglio e con meno danni. E molte di queste mosse sono perfettamente copiabili anche nel vostro bagno.
Preparare i capelli: il 50% del lavoro prima del phon
La vera asciugatura veloce inizia appena uscite dalla doccia. Se i capelli gocciolano, qualunque phon diventa lento e aggressivo.
Microfibra (o cotone) sì, sfregamento no
Invece di strofinare con il classico asciugamano ruvido, tamponate i capelli con un turbante in microfibra o una semplice maglietta di cotone. Avvolgete la chioma e lasciatela così 10-15 minuti mentre vi vestite: in questo modo togliete metà dell’acqua senza sollecitare le cuticole e accorciate sensibilmente i tempi di phon.
Districare bene, ma con gli strumenti giusti
Prima di accendere il phon, pettinate con un pettine a denti larghi o una spazzola districante, partendo dalle punte e risalendo. I nodi sciolti permettono all’aria di circolare meglio tra le ciocche e l’asciugatura diventa più uniforme e rapida, con meno rischio di spezzare il fusto.
Termoprotettore e spray che velocizzano l’asciugatura
I dermatologi ricordano che il calore continuo può indebolire la fibra nel tempo. Ecco perché il termoprotettore non è un vezzo, ma una barriera fondamentale. Sui capelli ancora umidi distribuite uno spray o una crema protettiva, insistendo su lunghezze e punte. Se volete davvero guadagnare minuti, cercate prodotti che promettono di accelerare l’asciugatura: creano un film sottile che aiuta l’acqua a scivolare via più in fretta.
Tecnica da parrucchiere: usare il phon in modo smart
Il segreto non è solo la potenza del phon, ma come lo muovete. In salone nessuno punta l’aria a caso sulla testa.
Dividere in sezioni per controllare tempi e volume
Separate la chioma in 3-4 sezioni con delle clip: nuca, lati e sommità. Partite sempre dalla parte posteriore, che è la più densa, e lasciate per ultime le ciocche superiori, quelle “di facciata”. Così non continuate a ripassare sulle stesse zone e ogni sezione si asciuga in pochi minuti.
Distanza, temperatura e accessorio giusto
Tenete il phon a circa 10-15 centimetri dalla testa, sempre in movimento. Per i capelli lisci o mossi usate il beccuccio concentratore: dirige l’aria e chiude meglio le cuticole. Per i ricci invece è essenziale il diffusore, ma solo a capelli già parzialmente asciutti, per definire senza surriscaldare.
- Capelli fini: temperatura media, velocità media, beccuccio e movimenti rapidi.
- Capelli grossi o lunghi: temperatura medio-alta, velocità alta, ma phon sempre in movimento.
- Ricci: velocità bassa, calore medio, diffusore e ciocche sostenute con la mano.
Direzione del getto e colpo d’aria fredda
Per ridurre il crespo, orientate l’aria dalla radice verso le punte, seguendo la direzione naturale del capello. L’ultimo minuto dedicatelo al getto di aria fredda: aiuta a “sigillare” le cuticole, fissare la piega e lucidare la superficie, come fanno i parrucchieri prima di farvi alzare dalla poltrona.
Trucchi extra, errori che rallentano e mini routine veloci
Adattare i gesti al vostro tipo di capello
- Lisci e fini: concentrate il phon sulle radici con la testa leggermente in giù per dare volume, poi lisciate le lunghezze con una spazzola tonda media, sempre con getto dall’alto verso il basso.
- Mossi: applicate una mousse leggera, attorcigliate le ciocche in piccoli twist e passate il phon lungo la lunghezza senza smontarli; alla fine aprite le onde con le dita.
- Ricci: lavorate su capelli ben tamponati, applicate crema o mousse idratante, create ciocche definite con le dita e asciugate con diffusore dal basso verso l’alto, senza toccare troppo i ricci.
- Lunghezze importanti: legate la parte alta della chioma e asciugate prima lo strato sotto; solo quando è quasi asciutto sciogliete il resto. Così il flusso d’aria raggiunge davvero tutte le ciocche.
Gli errori che vi fanno perdere tempo (e rovinano la piega)
- Iniziare col phon sui capelli che gocciolano.
- Strofinare energicamente con l’asciugamano di spugna.
- Asciugare sempre in bagno saturo di vapore.
- Tenere il calore al massimo dall’inizio alla fine.
- Appoggiare il beccuccio quasi sul cuoio capelluto.
- Non dividere mai in sezioni e ripassare all’infinito sulle stesse zone.
Tre mini routine pronte da copiare
- Routine quotidiana da 7 minuti (capelli medi): 2 minuti di turbante in microfibra e districante, 3 minuti di phon a sezioni con beccuccio, 2 minuti finali tra aria fredda e qualche goccia di olio sulle punte.
- Dopo la palestra, 5 minuti: tamponate bene, pettine a denti larghi, phon a temperatura media solo su radici e lunghezze più umide; lasciate il resto asciugare all’aria mentre rientrate a casa.
- Prima di dormire: asciugate fino a circa l’80 per cento, poi fate una treccia morbida o uno chignon basso: al mattino i capelli saranno asciutti, con onde soft e senza aver passato mezz’ora davanti allo specchio.
Con questi piccoli aggiustamenti di metodo, l’asciugatura smette di essere una maratona quotidiana e diventa una sequenza veloce, quasi automatica. Il bonus? Capelli più lucidi, meno crespi e una piega che regge davvero fino a sera.
© Riproduzione riservata