Cambiare casa tre volte in cinque anni, fra Erasmus, master e contratti di affitto a tempo, è diventato quasi un rito di passaggio. Ma ogni trasloco significa sempre la stessa scena: scatoloni, viti che spariscono, mobili troppo pesanti per le scale del palazzo e quella sensazione di vivere in un set provvisorio.

Proprio da qui parte IKEA con KOMPISHÄNG, nuova collezione pensata per chi la propria vita la porta spesso da un posto (o una città) all’altro. Tredici pezzi accessibili, pieghevoli, impilabili, che arriveranno nei negozi a partire da agosto 2026, in edizione limitata. E che funzionano benissimo anche se avete deciso di restare dove siete, ma volete una casa più leggera da gestire.





Perché tutti parlano di KOMPISHÄNG, la collezione IKEA per chi trasloca spesso

KOMPISHÄNG è una micro-famiglia di arredi e accessori in pino, acciaio verniciato e tessuti resistenti, progettati per essere spostati con una mano sola. L’idea non è solo ridurre lo sforzo fisico del trasloco, ma permettervi di costruire un’idea di casa che vi segue, stanza dopo stanza, città dopo città. «Nessuno vuole avere la sensazione di vivere in uno spazio temporaneo, anche se cambia casa spesso. Volevamo creare una collezione facile da trasportare, ma anche in grado di trasmettere un senso di stabilità», ha dichiarato Dora Ding, product developer di IKEA of Sweden.

Il target dichiarato sono soprattutto giovani adulti, studenti e lavoratrici fra i 20 e i 30 anni, i cosiddetti “nomadi dell’affitto” che vivono in appartamenti compatti. Ma i volumi ridotti e il design neutro rendono questi pezzi interessanti per chiunque viva in un bilocale pieno di funzioni diverse. I prezzi, nelle anticipazioni internazionali, restano nella fascia classica di IKEA: accessibili, da studente, quindi potenzialmente perfetti anche per un primo corredo casa da costruire poco a poco.







Dai mini appartamenti di Londra ai bilocali italiani: come è nata l’idea

Per sviluppare la collezione, il team IKEA ha passato mesi dentro gli appartamenti in affitto del centro di Londra, osservando la vita reale di chi cambia casa continuamente. Hanno trovato scatole usate come comodini, sedute improvvisate, armadi che non si possono portare via perché troppo ingombranti, e pochissimi pezzi davvero pronti a seguire i proprietari nel trasloco successivo. Da lì è nata la sfida: progettare mobili che una persona potesse muovere con il proprio corpo, senza bisogno di furgone e attrezzi.

Al lavoro si sono aggiunti due neolaureati in design industriale, in tirocinio nella storica sede IKEA di Älmhult. Hanno contribuito a creare sei dei tredici pezzi, definendo una palette calma, fatta di pino naturale, beige, qualche tocco di verde e rosso. Colori pensati per non stancare e per adattarsi tanto a una stanza in affitto con piastrelle anni Ottanta quanto a un open space nuovo di zecca.





I pezzi chiave di KOMPISHÄNG che vi semplificano il trasloco

La star della collezione è la scrivania in pino massiccio che si apre e chiude in pochi secondi, senza un singolo cacciavite. Ha una maniglia integrata, si prende sottobraccio e si sposta dal soggiorno alla camera, o da una casa all’altra, come fosse una valigetta. Perfetta per studiare o lavorare da casa, ma anche per ricreare al volo una postazione decente appena arrivate nel nuovo appartamento, mentre gli scatoloni sono ancora chiusi.

Altro pezzo furbissimo è il materasso-zaino: si arrotola, entra in una fodera lavabile con spallacci e diventa letteralmente un letto sulle spalle. Una volta aperto, può trasformarsi anche in pouf o seduta informale. È l’alleato giusto per ospitare un’amica in visita, per le prime notti in casa nuova quando il letto non è ancora arrivato, o come “piano B” da tenere sempre pronto senza occupare mezza stanza.

Ci sono poi i due sgabelli a incastro che si impilano fino a formare una piccola libreria o un comodino alto, ideali quando il budget non permette mobili su misura, ma i libri e le piante hanno comunque bisogno di un posto. L’organizer da appendere nell’armadio si chiude con una zip e si trasforma in borsa da trasporto: i vestiti scendono direttamente dalla barra dell’armadio al portabagagli, senza decine di sacchetti sparsi. La borsa su ruote, invece, è pensata per fare la spesa tutti i giorni, ma al momento del trasloco diventa una scatola mobile per piatti, documenti, oggetti fragili.

La parte tenera della collezione è affidata agli accessori “salva-emotività”. Il portavaso in fibra naturale pensato per proteggere le piante durante gli spostamenti, lo specchio in pino con fessure per infilare foto e cartoline, i fermalibri che diventano mini mensole mobili, gli appendiabiti da porta che evitano di bucare i muri del proprietario di casa, il cuscino da schienale che trasforma subito il letto in divano. Dettagli che aiutano a sentirvi a casa già dalla prima sera, anche se il resto è ancora un campo di battaglia.





Perché vi serve anche se non cambiate indirizzo

KOMPISHÄNG, però, non è solo un kit di sopravvivenza per traslochi frequenti. In un monolocale da 30 metri quadri a Milano o Roma, avere una scrivania che sparisce quando non vi serve significa guadagnare ogni giorno spazio per fare yoga, allenarvi o semplicemente non inciampare. Gli sgabelli-puzzle funzionano come sedute in più quando arrivano ospiti e come mini scaffali quando siete da sole. Il cuscino-schienale vi permette di usare il letto come divano senza distruggere cuscini e lombi.

I materiali scelti da IKEA puntano sulla durata: pino e acciaio verniciato a polvere sono leggeri ma robusti, i tessuti sono pensati per essere piegati, trascinati, caricati in macchina più volte. Invece di comprare mobili economici che non sopravvivono al primo spostamento, l’idea è avere pochi pezzi flessibili che reggono nel tempo, riducendo sprechi ed effetti collaterali della vita nomade. Nei materiali diffusi dall’azienda, la collezione è annunciata per agosto 2026 nei mercati IKEA, con disponibilità limitata anche online sul sito italiano: vale la pena segnarsi la data, che cambiate casa spesso o semplicemente vogliate alleggerire la vostra.



Tutte le foto Courtesy IKEA