Un primo piatto vegetariano, leggero e aromatico, la crema di verdura è ottima da gustare per pranzo o per cena, è nutriente e salutare. La ricetta della vellutata di carote è facile da preparare, il curry dona al piatto particolarità, rendendolo unico nel suo genere. E' inoltre molto apprezzata per l'assenza di burro e di glutine.

50 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

qb brodo vegetale

2 cipollotto

400 gr fava

30 gr grana

3 cucchiaio/i olio di oliva extravergine

qb pepe

40 gr riso

qb sale

2 cucchiaio/i sesamo semi

qb curry

800 gr carota





Come preparare la ricetta vellutata di carote







1) Lavate 2 cipollotti, affettateli e tenete da parte 1 cucchiaio della parte bianca. Pelate 800 gr di carote e tagliatele a rondelle. Mettete entrambe le verdure in una pentola coperte di brodo vegetale, mettetele sul fuoco e fatele cuocere a fiamma bassa per 5 minuti, poi unite 40 gr di riso e proseguite la cottura per altri 20 minuti.

2) Lavate 400 gr di fave e sbollentatele in acqua bollente per qualche minuto, poi scolatele e togliete le pellicine. Tritate finemente il cipollotto tenuto da parte e fatelo imbiondire in una padella con un filo di olio e 3-4 cucchiai di acqua e un pizzico di sale. Unite le fave e lasciate cuocere con il coperchio a fiamma viva per 4-5 minuti.

3) Con un frullatore ad immersione frullate la minestra di carote e riso, aggiungete 30 gr di grana, l'olio rimasto e insaporite con il curry e frullate nuovamente, in modo da ottenetre una crema omogenea. Se necessario potete aggiungere 1-2 mestoli di brodo vegetale.

4) Fate tostare 2 cucchiai di semi di sesamo in un padellino senza condimenti. Suddividete la crema di carote nei piatti fondi e guarnite con le fave e il sesamo, una macinata di pepe e servite subito.