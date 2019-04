Un primo piatto di verdura, caldo e piacevolmente cremoso, servito con originali panzerottini di prosciutto ripieni di ricotta aromatica, ideale da portare in tavola nelle giornate fredde. La vellutatat di carote con mezzelune, è facile da preparare, piacevolmente buona, aromatica e speziata con paprika e zafferano. Un piatto leggero che volendo potete servire decorato con peperoncino fresco.

60 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

qb brodo vegetale

qb maggiorana

qb pepe

130 gr ricotta light

qb sale

qb prezzemolo

100 gr prosciutto cotto

qb erba cipollina

qb paprika dolce

1000 gr carota

2 cipolla

qb timo

2 bustina/e zafferano





Come preparare la velluatata di carote con mezzelune





1) Sbucciate 1 kg di carote, lavatele e tagliatele a pezzetti, spuntate 2 cipolle, togliete la buccia e tagliatele a spicchi. Legate insieme 1 rametto di maggiorana, 1 di timo e 2 di prezzemolo, formando un mazzetto aromatico.

2) Rosolate le verdure e il mazzetto aromatico in una pentola a fiamma bassa per 2-3 minuti, insaporite con il sale, versate 1,5 l di brodo vegetale e 2 bustine di zafferano. Fate cuocere a fiamma bassa per 40- 50 minuti da quando bolle, con il coperchio.

3) In una ciotola mettete 130 gr di ricotta light, schiacciatela con una forchetta e unite 1 cucchiaio di erbe aromatiche tritate, qualche stelo di erba cipollina tagliuzzata, insaporite con sale e pepe e mescolate bene. Con un tagliapasta ricavate 8 dischetti di prosciutto cotto taglaito a fette spesse, riempiteli con il composto di ricotta e richiudeteli a metà formando delle mezzelune.

4) Lasciate intiepidire le verdure, togliete il mazzetto aromatico, insaporite con la paprika dolce, sale e pepe e frullate con il frullatore ad immersione per ottenere una crema omogenea.

5) Scaldate la crema di carote, versatela nei piatti e servitela subito con al centro 2 mezzelune.