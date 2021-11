Giovedì si festeggia il Thanksgiving. Per chi vuole provare un'esperienza da film anche a casa, ecco la ricetta per preparare il tacchino del Ringraziamento

Giovedì 25 novembre in America si festeggia il Thanksgiving, un’usanza cara agli americani anche più del Natale, da passare in famiglia o con gli amici.

Divenuto super celebre anche da noi attraverso migliaia di film e serie tv, ha un unico protagonista ricorrente: il tacchino.

Volete provare a rifarlo?

Ci siamo fatti passare la ricetta dal California Prune Board e dalla food blogger texana (che da tempo vive a Milano) Laurel Evans di Un’americana in cucina.

Ecco tutto quello che vi serve sapere per preparare il Tacchino ripieno di pancetta, castagne e prugne della California.

Poi non vi resta che radunare gli amici.

(Continua sotto la foto)

Gli ingredienti

Per il ripieno:

300 g Prugne della California, tagliate a metà

800 g di pane bianco e nero, tagliato a cubetti

400 g di pancetta, tagliata a dadini

500 g di castagne precotte e sbucciate, tagliate a quarti

110 g di burro

2 cipolle grandi, sbucciate, a pezzettini

5 coste di sedano, tritate grossolanamente

3 cucchiai di salvia fresca tritata finemente

1 litro di brodo vegetale

1 cucchiaio di sale

una manciata di prezzemolo tritato grossolanamente

pepe nero

Per il tacchino:



mezzo litro di brodo di pollo o di tacchino

mezzo litro di vino bianco

230 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente, separati in due parti

1 tacchino grande (5-6 kg): si calcola 650-700g per persona

1 cucchiaio di sale

termometro da carne con sonda

Il procedimento

Per il ripieno:

Distribuite i cubetti di pane in un unico strato su un paio di teglie e lasciateli seccare durante la notte, senza coprirli. Oppure fateli seccare nel forno a 180°C per 10 minuti.

In una padella ampia saltate i dadini in pancetta su fuoco medio-alto per 10-12 minuti, finché non saranno dorati. Unite il burro e fatelo sciogliere su fuoco medio, quindi unite le cipolle e il sedano tritati; cuocete, mescolando, per circa 10 minuti. Unite la salvia e cuocete per altri 5 minuti.

Trasferite il composto con le verdure in una ciotola molto capiente. Unite il brodo, le castagne, le Prugne della California, il pane, il prezzemolo, sale e pepe. Usate la farcitura per riempire il tacchino, poi mettete quella che avanza in una teglia imburrata. Infornate coperto a 180°C per 25 minuti.

Scoprite e cuocete per mezzora circa, finché è ben dorato.

Per il tacchino:

Scaldate il forno a 215°C. Scaldate insieme il brodo, il vino e metà del burro ammorbidito. Pulite e asciugate bene il tacchino. Mescolate insieme l’altra metà del burro con sale e pepe a piacere.

A partire dal collo, distaccate la pelle dal petto e dalle zampe del tacchino inserendo le dita con delicatezza tra carne e pelle in modo da non romperla. Spalmate il composto di burro sotto la pelle allentata e stendete la pelle per farla tornare normale. Quindi spalmate l’esterno e l’interno del tacchino con il composto di burro, salate e pepate abbondantemente sia l’esterno che l’interno.

Farcite il tacchino con il ripieno precedentemente preparato, ma non riempitelo troppo. Chiudete la cavità appena farcita con stecchini di legno. Legate le zampe con lo spago da cucina e ripiegate le ali sotto il tacchino.

Mettete il tacchino nel forno preriscaldato per 20 minuti, poi bagnate (con pennello o cucchiaio) tutte le parte esposte del tacchino con la miscela di brodo e vino. Abbassate la temperatura a 180°C.

Ogni 30 minuti, bagnate il tacchino con la miscela di brodo. Se la pelle del tacchino dovesse dorarsi troppo, copritelo con un foglio di alluminio.

Dopo due ore di cottura, cominciate prendere la temperatura del tacchino. Inserite un termometro per la carne nel punto più spesso della coscia (vicino all’osso, ma senza toccarlo). Dovrebbe segnare 75°C. Ci vogliano circa 3 ore / 3 ore e mezza di cottura totale, in base alle dimensioni del tacchino.

A fine cottura, togliete il tacchino dal forno, trasferitelo su un piatto da portata e fatelo riposare a temperatura ambiente per 20-30 minuti.