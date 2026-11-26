Volume leggero alle radici, lunghezze morbide e punte appena arrotondate: il Midi Blowout è la piega che reinterpreta il glamour delle supermodelle anni Novanta in chiave contemporanea. Da Hailey Bieber a Jennifer Aniston, ecco le ispirazioni celebrity, i prodotti e i segreti per realizzarlo e sfoggiarlo durante le feste.

C'è un nuovo modo di intendere il glamour dei capelli e passa da una piega che mette d'accordo eleganza e spontaneità. Si chiama Midi Blowout ed è la risposta a chi desidera una chioma voluminosa, luminosa e perfettamente in ordine, ma senza quell'effetto troppo costruito che ha caratterizzato alcune delle acconciature più iconiche degli ultimi anni. Il risultato? Una piega morbida, ariosa e sofisticata, che sembra appena realizzata dal parrucchiere e conserva tutta la naturalezza di un look quotidiano.

Complice il ritorno delle acconciature ispirate alle supermodelle degli anni Novanta, il blowout torna protagonista, ma si libera dei suoi volumi più estremi. Il Midi Blowout ne è infatti la versione più discreta e contemporanea: le radici acquistano corpo, le lunghezze appaiono piene e setose, mentre le punte seguono un movimento appena accennato, senza ricci troppo definiti né boccoli eccessivamente gonfi. Una questione di equilibrio, insomma, dove ogni dettaglio contribuisce a creare un risultato elegante e apparentemente effortless.

Che cos'è il Midi Blowout e perché è la piega da provare durante le feste

Come suggerisce il nome, il Midi Blowout nasce dall'incontro tra un taglio di lunghezza media e una piega realizzata con la tecnica del blowout. La lunghezza ideale è quella che sfiora le spalle o arriva alle clavicole, ma il bello di questa acconciatura è che può essere adattata anche a chi porta i capelli leggermente più lunghi. A fare la differenza è soprattutto la lavorazione: il volume si concentra delicatamente sulle radici, mentre le lunghezze vengono asciugate con una spazzola rotonda per ottenere una superficie liscia, piena e morbida.

A differenza del classico blowout anni Novanta, caratterizzato da maxi volumi, ciocche molto sollevate e punte decisamente girate, qui il movimento è più contenuto. L'obiettivo non è creare una piega perfetta a tutti i costi, ma valorizzare la forma naturale dei capelli attraverso una lavorazione leggera.

Non a caso, tra le ispirazioni indicate dagli hairstylist c'è anche Sharon Tate, con la sua eleganza anni Sessanta e le sue acconciature morbide e femminili. Un riferimento vintage che oggi viene reinterpretato in una chiave più essenziale e attuale. Anche sulle passerelle Primavera-Estate 2026, da Stella McCartney a Elie Saab, sono emerse diverse interpretazioni di questo volume misurato e sofisticato.

È proprio questa versatilità a renderlo particolarmente interessante durante le vacanze: funziona con un abito elegante per una cena, con un completo sartoriale per un appuntamento speciale, ma anche con jeans e maglione per un pomeriggio in città. Basta cambiare la riga, aggiungere un accessorio o portare le punte leggermente all'esterno per ottenere una versione diversa dello stesso styling.

Da Hailey Bieber a Jennifer Aniston, le celebrity da cui prendere ispirazione

Quando si parla di capelli midi e pieghe dall'allure sofisticata, le celebrity offrono tantissimi spunti da salvare. Una delle interpretazioni più attuali arriva da Hailey Bieber, che ha mostrato come portare una lunghezza a metà strada tra il bob cresciuto e il taglio alle clavicole, con punte leggermente rivolte verso l'esterno e una finitura lucida. Un esempio perfetto di come il volume possa convivere con un risultato pulito e contemporaneo.

Anche Priyanka Chopra è una delle ispirazioni da tenere d'occhio: le sue lunghezze castane, lavorate con una piega morbida e un movimento delicato, rappresentano bene il lato più sofisticato del trend.

Per chi ama le ispirazioni nostalgiche, impossibile non citare Jennifer Aniston. La sua celebre Rachel di Friends è uno dei riferimenti più immediati quando si parla di capelli scalati, volume sulle radici e ciocche che incorniciano il viso. Una versione decisamente più anni Novanta e movimentata, ma perfetta per comprendere quanto una piega ben costruita possa cambiare l'aspetto di un taglio medio.

Un altro riferimento è Uma Thurman, che negli anni Novanta ha sfoggiato lunghezze midi dall'effetto leggero e naturale, dimostrando quanto questo tipo di taglio possa essere chic anche senza una struttura particolarmente elaborata.

Come realizzare il Midi Blowout a casa

Il segreto per ottenere un Midi Blowout riuscito è lavorare sulla preparazione dei capelli. Dopo lo shampoo, è importante applicare un termoprotettore su tutte le lunghezze, distribuendolo in maniera uniforme. Sulle radici si può aggiungere una piccola quantità di mousse volumizzante, utile per dare sostegno senza appesantire la chioma.

A questo punto si procede con l'asciugatura, utilizzando phon e spazzola rotonda di dimensioni medio-grandi. La tecnica consiste nel sollevare delicatamente le radici, accompagnando le lunghezze verso il basso e arrotondando appena le punte. È importante lavorare su sezioni non troppo grandi, mantenendo il beccuccio del phon orientato nella direzione delle lunghezze per favorire un finish ordinato.

Un piccolo trucco da hairstylist? Lasciare raffreddare ogni sezione dopo averla lavorata, mantenendola per qualche secondo sulla spazzola oppure fissandola delicatamente con un bigodino. In questo modo la piega acquista maggiore tenuta senza dover ricorrere a un'eccessiva quantità di lacca.

Per il finish, meglio evitare prodotti troppo pesanti o fissanti: qualche goccia di siero leggero sulle punte e una vaporizzazione di spray lucidante sono sufficienti per ottenere una chioma dall'aspetto sano e luminoso. Il risultato deve rimanere morbido e flessibile, con le lunghezze libere di muoversi.

I prodotti da provare per una piega morbida e voluminosa

Per mantenere il Midi Blowout anche durante le vacanze, la scelta dei prodotti è fondamentale. Il primo alleato è un buon termoprotettore, da utilizzare ogni volta che si ricorre a phon, spazzola ad aria calda o strumenti per lo styling. A questo si aggiungono una mousse leggera per dare corpo alle radici e uno spray modellante che aiuti a mantenere la forma senza irrigidire i capelli.

Ecco tre prodotti da inserire nella propria routine:

Ghd Bodyguard Heat Protect Spray

Uno spray termoprotettore da applicare prima dell'asciugatura e dello styling a caldo.

Oribe Grandiose Hair Plumping Mousse

Una mousse volumizzante da utilizzare prima della piega per dare corpo e sostegno alla chioma.

L'Oréal Professionnel Tecni.Art Pli Spray

Uno spray modellante da vaporizzare sulle sezioni prima di lavorarle con la spazzola per favorire la memoria della piega.

Come far durare il Midi Blowout durante le vacanze

Tra spostamenti, cene, umidità e giornate trascorse fuori casa, mantenere la piega impeccabile può sembrare una piccola impresa. Il primo consiglio è evitare di toccare continuamente i capelli, soprattutto durante le prime ore dopo lo styling: manipolarli troppo rischia di appesantirli e far perdere volume alle radici.

Per preservare il risultato durante la notte, si può raccogliere la chioma in uno chignon molto morbido sulla sommità della testa, utilizzando uno scrunchie in seta o raso, oppure dormire su una federa dello stesso materiale per ridurre l'attrito. Al risveglio basterà sciogliere i capelli, ravvivare le radici con le dita e ridefinire eventualmente qualche punta con una spazzola ad aria calda.

Un altro alleato da tenere in valigia è lo shampoo secco, da applicare in piccole quantità sulle radici quando i capelli iniziano a perdere freschezza. Aiuta ad assorbire l'eccesso di sebo e a restituire un po' di leggerezza alla piega, senza dover ricominciare ogni volta da zero.

Il risultato è un'acconciatura che ha tutto quello che cerchiamo in un holiday hair look: è elegante ma non troppo impostata, valorizza il viso, si abbina facilmente a qualsiasi outfit e non richiede necessariamente un appuntamento quotidiano dal parrucchiere. Il Midi Blowout è la dimostrazione che, a volte, per avere capelli da vera it-girl durante le vacanze basta una buona piega, un po' di movimento e il giusto tocco di volume.