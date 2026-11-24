Martedì 24 novembre 2026 il cielo d'autunno si accende con la Superluna del Castoro: un plenilunio extra luminoso, visibile da tutta Italia senza telescopio, solo alzando lo sguardo.

Segnate la data in agenda: martedì 24 novembre 2026 la protagonista assoluta sarà la Superluna del Castoro, la prima di quattro Superlune consecutive che ci accompagneranno fino a febbraio 2027. Un evento astronomico raro quanto basta per meritare una passeggiata serale, ma abbastanza semplice da vivere anche dal balcone di casa.

Il plenilunio sarà alle 15:53 ora italiana, quando fuori sarà ancora pieno giorno. Lo spettacolo però inizierà poco dopo, con il sorgere della Luna sull’orizzonte, e andrà avanti per tutta la notte. Non serviranno app o strumenti da professionisti: qualche minuto libero, un orizzonte verso est e un minimo di curiosità saranno più che sufficienti.

Che cos’è la Superluna del Castoro di novembre 2026

Si parla di Superluna quando la Luna piena avviene vicino al perigeo, il punto della sua orbita ellittica più vicino alla Terra. L’orbita non è perfettamente circolare, quindi il nostro satellite si avvicina e si allontana in continuazione.

Nel caso del 24 novembre, la Luna sarà a circa 360.700 chilometri da noi, contro una distanza media di circa 384.400 chilometri. Il massimo avvicinamento, il perigeo vero e proprio, arriverà il giorno dopo, il 25 novembre in tarda serata, quando scenderà attorno ai 359.300 chilometri.

Secondo gli astronomi, una Superluna può apparire fino al 14% più grande e al 30% più luminosa rispetto a una Luna piena all’apogeo, cioè al punto più lontano dell’orbita. A occhio nudo, però, la differenza è discreta: se non si mettono a confronto due foto scattate in momenti diversi, l’effetto sarà soprattutto di “Luna particolarmente bella”.

Quando e dove vederla in Italia

Il momento esatto della Luna piena sarà alle 15:53, ma in Italia la Superluna del Castoro inizierà a farsi notare quando sorgerà sull’orizzonte est o nord-est, nel tardo pomeriggio. A Roma il sorgere è atteso intorno alle 16:10-16:12, a Milano e Napoli qualche minuto prima delle 16:10, a Palermo verso le 16:25, con variazioni minime a seconda del punto di osservazione.

Gli orari, spiegati semplice

Il consiglio pratico è di affacciarsi verso est poco prima del tramonto e aspettare quel disco luminoso che sale dal profilo dei palazzi o delle colline. La Luna rimarrà visibile tutta la notte, raggiungendo la massima altezza dopo mezzanotte, quindi non c’è bisogno di correre: lo spettacolo è lento e inclusivo.

E se il cielo è nuvoloso?

La Luna apparirà quasi piena dal 23 al 25 novembre. Questo significa che, se il meteo rovina i piani la sera del 24, ci saranno almeno altre due serate utili per recuperare l’osservazione, con una luminosità comunque molto elevata.

Perché si chiama Luna del Castoro

Il nome Luna del Castoro arriva dalle tradizioni popolari nordamericane, in particolare legate ai nativi americani. Novembre era il periodo in cui i castori terminavano la preparazione delle tane e delle dighe prima del grande freddo, lavorando senza sosta per sigillare l’inverno.

Secondo un’altra interpretazione, questo è anche il mese in cui venivano sistemate le trappole per procurarsi le pellicce dei castori, fondamentali per affrontare la stagione gelida. Non a caso lo stesso plenilunio è conosciuto anche come Luna del Gelo, del Lutto o della Neve, tutti nomi che raccontano l’arrivo dell’inverno e di giornate più lente e raccolte.

Illusione lunare, colori e costellazioni

Chi guarderà la Superluna appena sopra l’orizzonte potrebbe avere l’impressione di vedere un disco enorme. È la cosiddetta illusione lunare: quando la Luna è bassa, il confronto con palazzi, alberi e montagne inganna il cervello e la fa sembrare gigantesca.

Un piccolo esperimento domestico: provate a coprire la Luna con il polpastrello del dito indice, braccio teso, sia quando è bassa sia quando è alta nel cielo. Scoprirete che occupa sempre più o meno la stessa porzione di cielo.

A rendere tutto ancora più scenografico ci saranno i colori. All’orizzonte la luce della Luna attraversa uno strato più spesso di atmosfera e può tingersi di giallo, arancione o rosso, per poi diventare via via più chiara man mano che sale. In queste notti la Luna si troverà nella costellazione del Toro, vicino alle Pleiadi e alla stella Aldebaran, anche se la sua forte luminosità renderà difficile cogliere le stelle più deboli accanto a lei.

Consigli pratici (e fotografici) per godersi la Superluna

Per osservare al meglio la Superluna del Castoro l’ideale è scegliere un luogo con orizzonte est o nord-est il più possibile libero: una collina, il lungomare, un parco cittadino con poche luci dirette. Anche un semplice balcone può funzionare, se non è coperto da altri edifici.

Vestitevi caldo, arrivate qualche minuto prima dell’orario di sorgere e concedetevi il tempo di adattare gli occhi al buio. Un binocolo può aiutarvi a distinguere i mari lunari e i crateri più evidenti, ma non è obbligatorio.

Per le foto con lo smartphone, meglio evitare lo zoom digitale: rovina i dettagli. Molto più d’effetto inquadrare la Luna insieme a un campanile, a uno skyline o a un albero spoglio, usando magari un supporto fisso per evitare il mosso e toccando la Luna sullo schermo per metterla a fuoco.

Le prossime Superlune da segnare in agenda

Quella del 24 novembre non chiuderà la stagione degli spettacoli lunari. La notte del 24 dicembre 2026 arriverà la Superluna Fredda, la Luna piena più vicina alla Terra dell’anno, a circa 356.700 chilometri.

La sequenza proseguirà poi con la Superluna del Lupo del 22 gennaio 2027 e con la Superluna della Neve tra il 20 e il 21 febbraio 2027. In pratica, quattro ottime scuse per programmare altrettanti appuntamenti serali con il cielo, da vivere come piccoli rituali di benessere lento.