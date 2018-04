Un primo piatto ricco di nutrimento e fibre. La pasta con zucchine e asparagi si inserisce bene in qualsiasi menu, ideale dopo un antipasto a base di formaggi e verdure di stagione crude. Si abbina a un bicchiere di vino bianco o a una birra artigianale

55 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

320 gr pasta corta

800 gr asparagi

20 fiori di zucca

8 zucchine novelle

3 cipollotti

qb vino bianco

200 gr burrata

qb grana padano

2 l brodo vegetale

qb burro

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

qb pepe

Come preparare la pasta con zucchine e asparagi





1) Lasciate sgocciolare 200 gr di burrata fatta a pezzetti in un colino. Separate le punte di 800 gr di asparagi dai gambi, eliminate la parte più dura dei gambi, spellate quella più tenera e fatela a rondelle di 0,5 cm. Spuntate 8 zucchine novelle e affettatele, sciacquate anche 20 fiori di zucca.

2) Immergete 800 gr di asparagi in 2 l di brodo bollente e cuoceteli per 2 minuti. Sgocciolateli con una schiumarola e passateli sotto l'acqua fredda. Fate lo stesso con le zucchine, per 1 minuto di cottura. Mettete da parte il brodo. Fate stufare asparagi e zucchine per circa 3 minuti insieme a 1 noce di burro in una padella, aggiustate di sale e pepe.

3) Prelevate, quindi, 3 cucchiai di verdure e frullatele insieme a 1 bicchiere di brodo; quindi unite questo mix al brodo. Cuocete 320 gr di pasta corta. Rosolate 3 cipollotti tagliati a rondelle con 1 cucchiaio di olio extravergine d'oliva e 1 noce di burro nel tegame, aggiungete i fiori di zucca, pepe e sale. Cuocete per 2 minuti.

4) Mettete i fiori di zucca nel tegame insieme ad asparagi e zucchine. Versate, dunque, la pasta nel soffritto di cipollotti e sfumate con 1 dl di vino caldo. Versate, poi, 4 mestoli del brodo bollente e mescolate bene.

3) Cuocete la pasta per 4 minuti in più del tempo di cottura, aggiungendo brodo mano a mano. Unite le verdure preparate e cuocete per 2 minuti. Aggiustate di sale e pepe. Unite, infine, 2 cucchiai di grana padano, 30 g di burro e mescolate. Completate con la burrata sgocciolata.