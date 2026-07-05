Le farfalle alla caprese sono una pasta fredda veloce e fresca ispirata alla dieta mediterranea. Pronte in circa 20 minuti, combinano pomodorini, mozzarella, basilico e olio extravergine per un piatto unico leggero ma nutriente. Ideali per pranzi estivi, picnic e schiscette, si preparano facilmente con pochi

Venti, massimo venticinque minuti: tanto basta per portare in tavola un piatto che profuma subito d'estate. L'insalata di farfalle alla caprese è la versione pasta fredda della classica caprese pomodoro-mozzarella, perfetta quando avete zero voglia di stare ai fornelli ma non volete rinunciare a qualcosa di davvero gustoso. Sta benissimo in qualsiasi situazione: pranzo veloce in famiglia, schiscetta per l'ufficio, cena sul terrazzo con gli amici o picnic in spiaggia.

Non è solo comoda: è anche in linea con la dieta mediterranea, quella che l'Organizzazione Mondiale della Sanitàindica come modello di alimentazione equilibrata. Pomodorini dolci, mozzarella fresca, basilico profumato, olio extravergine d'oliva e un formato di pasta che trattiene bene il condimento: pochi ingredienti ma giusti, che diventano un piatto unico vegetariano nutriente senza risultare pesante.

Ingredienti per l'insalata di farfalle alla caprese

Per 4 persone vi serviranno: 250 g di farfalle, 300 g di pomodorini ciliegino o datterino ben maturi, 250 g di mozzarella(fiordilatte se volete una pasta meno acquosa, di bufala se cercate un sapore più intenso), un mazzetto generoso di basilico fresco, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale e pepe nero quanto basta.

Il trucco è puntare sulla qualità. I pomodorini devono essere profumati e sodi, non da frigo; la mozzarella va comprata fresca e scolata bene dal suo liquido; il basilico si spezza con le mani, non si taglia con il coltello, per non annerirlo. L'olio extravergine fa davvero la differenza, quindi sceglietene uno dal gusto equilibrato, non troppo amaro.

Come preparare le farfalle alla caprese passo per passo

Portate a ebollizione una pentola capiente di acqua, salatela e cuocete le farfalle seguendo i minuti indicati sulla confezione, ma scolandole leggermente al dente. Per trasformarle in insalata di pasta fredda, passatele subito sotto un getto di acqua fredda, mescolando, così da fermare la cottura. Scolatele benissimo e lasciatele qualche minuto in un colapasta, poi trasferitele in una ciotola ampia con un filo d'olio per non farle attaccare.

Nel frattempo lavate i pomodorini, tagliateli a metà o in quarti e metteteli in un colino con un pizzico di sale: in 10-15 minuti perderanno parte della loro acqua, evitando l'effetto brodoso. Tagliate la mozzarella a cubetti di circa un centimetro, scolatela e, se avete tempo, lasciatela anch'essa a riposo in un colino per qualche minuto. Staccate le foglie di basilico e spezzettatele con le mani poco prima di usarle, così non perdono profumo.

Quando la pasta è fredda, unite nella ciotola i pomodorini ben scolati, la mozzarella e il basilico. Condite con l’olio extravergine, una prima macinata di pepe e regolate di sale. Mescolate con delicatezza, coprite con pellicola e lasciate riposare in frigorifero almeno 20-30 minuti: questo passaggio è fondamentale perché i sapori si amalgamino e le farfalle si insaporiscano fino al cuore.

Riassunto anti-disastro: pasta ben scolata, pomodori che hanno perso la loro acqua e mozzarella non gocciolante. Se rispettate queste tre mosse, la vostra insalata di farfalle alla caprese resterà cremosa ma asciutta anche dopo qualche ora.

Conservazione, varianti e domande frequenti

L'insalata di pasta fredda dà il meglio entro poche ore dalla preparazione, ma potete conservarla in frigorifero, ben coperta, fino al giorno dopo. Se sapete già che la mangerete molto dopo, un trucco è tenere da parte metà mozzarella e aggiungerla solo al momento di servire, così rimane più soda. Evitate di lasciarla troppo a lungo a temperatura ambiente, soprattutto in spiaggia o ai picnic: meglio usare borse termiche o ghiaccioli refrigeranti.

Se volete una versione più leggera, giocate sulle quantità: riducete la pasta a circa 50 g a testa, aumentate i pomodori e limitate la mozzarella a 40-50 g a porzione. Secondo diversi piani alimentari pubblicati su riviste di benessere, un piatto di questo tipo si mantiene intorno alle 280-350 chilocalorie, restando comunque molto saziante grazie ai carboidrati complessi della pasta e alle proteine del latte.

Potete anche cambiare base, scegliendo farfalle integrali o una pasta senza glutine: l'importante è rispettare la cottura al dente, perché questi formati tendono a cedere più amido. Per un tocco in più, funzionano benissimo olive nere denocciolate, capperi dissalati, un pizzico di origano secco o, per chi ama osare, un cucchiaio di pesto nel condimento. In questo caso, fate solo attenzione al sale complessivo, perché questi ingredienti sono già molto saporiti.

Domanda ricorrente: si possono usare altri formati di pasta? Certo, vanno benissimo fusilli, penne rigate o mezze maniche, purché siano corti e con superficie ruvida. E per chi è intollerante al lattosio? Basta scegliere una mozzarella senza lattosio oppure sostituirla con dadini di primo sale o ricotta dura, da aggiungere all'ultimo momento per evitare che si sciolga troppo.