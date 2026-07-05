Fresca, colorata e pronta in appena 15 minuti, questa insalata estiva con pesche grigliate è perfetta per chi cerca un piatto leggero ispirato alla dieta mediterranea. Il contrasto tra dolce, sapido e croccante la rende ideale per pranzi, cene e aperitivi estivi.

In 15 minuti potete portare in tavola un’insalata estiva con pesche grigliate che sembra uscita da un ristorante, ma senza stressare il forno. Colori pazzeschi, profumo di frutta caramellata, croccantezza e una nota sapida che tiene tutto in equilibrio.

È il piatto furbo da mettere al centro della tavola quando avete amici a cena, una grigliata in programma o semplicemente zero voglia di cucinare caldo. In più è naturalmente vegetariano e si trasforma in versione vegana con un solo cambio di formaggio.

Perché amerete questa insalata estiva con pesche grigliate

La formula è semplice ma geniale: foglia verde + frutta grigliata + formaggio + semi croccanti + condimento deciso.

Qualche motivo per cui diventerà un vostro cavallo di battaglia estivo:

Gioca sul contrasto dolce/salato/amaro: pesche dolci, rucola leggermente amara, feta sapida.

dolci, leggermente amara, sapida. È leggera ma sazia, grazie a fibre , acqua e grassi buoni dei semi di zucca .

, acqua e grassi buoni dei . È pronta in 15-20 minuti, il tempo di apparecchiare la tavola.

È perfetta come antipasto, contorno o piatto unico con l’aggiunta di cereali o legumi.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità aumentare il consumo di frutta e verdura durante la giornata è una delle mosse più semplici per prendersi cura della salute: qui ne avete in un’unica ciotola, senza sacrificare il gusto.

Ingredienti per l’insalata estiva con pesche grigliate (4 persone)

4 pesche noci mature ma sode

mature ma sode 120 g di rucola (potete mescolarla con misticanza o songino )

(potete mescolarla con o ) 1 cetriolo medio

medio 150 g di feta oppure feta vegana / tofu marinato

oppure / 3 cucchiai di semi di zucca

un piccolo pugno di noci o noci pecan (facoltative)

o (facoltative) 2 cucchiai di olio di semi di zucca

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

succo di limone

sale e pepe nero

Se non trovate l’olio di semi di zucca, potete usare solo olio extravergine, ma il suo profumo tostato è il tocco che rende questa insalata diversa da tutte le altre.

Come grigliare le pesche alla perfezione

Scegliete pesche noci non troppo morbide, così non si spappolano in cottura. Lavatele, dividetele a metà, eliminate il nocciolo e tagliatele a spicchi piuttosto grossi.

Scaldate molto bene una piastra in ghisa o una padella antiaderente. Spennellate leggermente le pesche con olio extravergine. Quando la piastra è ben calda, disponete gli spicchi senza sovrapporli e grigliateli 2-3 minuti per lato, finché compaiono le classiche righe e la polpa inizia a caramellare.

Se avete un barbecue acceso, potete appoggiare direttamente le pesche sulla griglia ben pulita, sempre per pochi minuti. Per grandi quantità, potete usare il grill del forno: pesche su teglia rivestita, posizione alta, 3-4 minuti per lato.

Ricordatevi che l’olio di semi di zucca non va usato in cottura: è un condimento da aggiungere rigorosamente a crudo.

Ricetta passo passo dell’insalata estiva con pesche grigliate

Preparare la base: lavate e asciugate bene la rucola e le altre foglie verdi. Sistematele in un grande piatto da portata o in una ciotola capiente. Affettare il cetriolo: tagliatelo a rondelle sottili o a mezzalune e distribuitelo sull’insalata per dare croccantezza e freschezza. Aggiungere la parte cremosa: sbriciolate la feta con le mani oppure tagliate a cubetti il tofu marinato o la feta vegana. Spargetela in modo uniforme sulla base verde. Tostare i semi: in una padella asciutta, tostate i semi di zucca 2-3 minuti, finché iniziano a scoppiettare leggermente. Se vi piacciono, unite anche noci o noci pecan spezzettate. Assemblare: adagiate le pesche grigliate ancora tiepide sull’insalata. Cospargete con semi di zucca e frutta secca. Condire: emulsionate in una ciotolina olio extravergine, succo di limone, sale e pepe. Versate sull’insalata, poi finite con un filo di olio di semi di zucca a crudo, usandolo come fosse un profumo.

Varianti e idee per servirla

Per un pranzo unico leggero, potete aggiungere farro lessato o quinoa. Trasforma l’insalata estiva con pesche grigliate in una bowl completa da portare anche in ufficio.

Versione vegetariana più classica: mantenete la feta e sostituite la rucola con lattuga romana o misticanza, aggiungendo qualche goccia di aceto balsamico al posto del limone.

Versione vegana: scegliete feta vegetale o tofu marinato con limone, sale e origano, e usate solo oli vegetali. Il contrasto con le pesche resta goloso, senza derivati animali.

Per chi mangia carne, qualche strisciolina di prosciutto crudo o speck croccante può entrare in scena, ma senza rubare il ruolo da protagonista alla frutta.

Per il vino, vanno benissimo un vino bianco fresco e profumato o un vino rosato leggero; altrimenti, acqua aromatizzata con fetta di limone e menta e siete a posto.

Conservazione e piccoli trucchi

Le pesche grigliate si possono preparare in anticipo e conservare in frigorifero, in un contenitore ermetico, per circa un giorno. L’insalata, invece, va assemblata e condita all’ultimo momento, altrimenti le foglie appassiscono.

Se vi avanzano pesche, usatele il giorno dopo su bruschette con formaggio fresco o dentro un panino con rucola e feta: zero sprechi, massimo effetto.