L’insalata di riso Venere con gamberi e verdure croccanti è un piatto unico estivo leggero, nutriente e scenografico. Perfetta da preparare in anticipo, unisce il riso nero integrale a proteine e verdure fresche per un pasto completo e bilanciato. Ideale per ufficio, mare o cene estive, resta sgranata e saporita anche dopo il raffreddamento grazie alle caratteristiche del riso Venere.

A luglio e agosto il termometro sale, l’appetito scende e la voglia di accendere i fornelli sparisce. Sul tavolo, però, volete comunque un piatto che sia fresco, leggero ma anche soddisfacente e bello da vedere.

L’insalata di riso Venere con gamberi e verdure croccanti è esattamente questo: un piatto unico estivo da preparare in anticipo, infilare in una schiscetta per l’ufficio o servire in ciotole colorate a una cena tra amici. Profumata, scenografica, completa.

Perché scegliere il riso Venere per la vostra insalata estiva

Il riso Venere è un riso nero integrale nato dall’incrocio tra varietà asiatiche e risi coltivati in Italia. Ha chicchi piccoli, sodi, con un aroma leggermente nocciolato e un colore scurissimo che fa subito “effetto wow” nel piatto.

Ha una caratteristica che per le insalate di riso è oro puro: resta al dente e sgranato anche dopo il raffreddamento. Niente mucchietti appiccicosi, solo chicchi ben separati che accolgono il condimento.

Essendo integrale, contiene più fibre rispetto al riso bianco. Secondo gli esperti di nutrizione, questo aiuta ad aumentare il senso di sazietà e a mantenere più stabili i livelli di energia durante la giornata. In pratica: vi alzate da tavola leggere, ma non con fame dopo un’ora.

Ingredienti e dosi per un piatto unico completo

Per 4 persone, circa 450 calorie a porzione:

280 g di riso Venere

300 g di gamberi già sgusciati e puliti

già sgusciati e puliti 1 zucchina media

1 carota media

1/2 peperone giallo

1/2 peperone rosso

150 g di pomodorini

80 g di piselli

80 g di mais dolce in scatola

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale e pepe q.b.

foglie di menta fresca

Preparazione passo passo dell’insalata di riso Venere

Versate il riso Venere in una pentola con abbondante acqua leggermente salata. Portate a bollore e cuocete finché risulta al dente.

Scolate, passatelo subito sotto acqua fredda corrente e trasferitelo in una ciotola ampia con un filo di olio extravergine.

Intanto preparate le verdure: zucchina, carota, peperoni, piselli e pomodorini.

Per i gamberi, saltateli in padella 2-3 minuti finché diventano rosati.

Unite tutto nella ciotola del riso freddo e condite con olio, sale, pepe e menta fresca. Mescolate delicatamente.

Coprite e lasciate riposare in frigorifero almeno un’ora per far amalgamare i sapori.

Come renderla davvero un piatto unico bilanciato

Per un pranzo completo: metà piatto verdure, un quarto riso Venere, un quarto proteine.

Potete aggiungere legumi, frutta secca o varianti proteiche per aumentare sazietà e croccantezza.

Varianti, errori da evitare e trucchi di conservazione

Versione vegetariana o vegana: sostituire i gamberi con ceci, edamame o tofu.

Versione gourmet: aggiungere avocado, agrumi o mazzancolle.

Attenzione a errori comuni: riso stracotto, verdure molli, troppo olio.

Conservazione: in frigo per circa 24 ore in contenitore ermetico.