Il basilico può restare rigoglioso per tutta l’estate, ma molto dipende da come lo raccogliete. Scoprite il taglio corretto per stimolare nuove foglie, evitare steli spogli e ottenere una pianta più folta e produttiva.

Una piantina di basilico sul davanzale può passare da cespuglio profumato a stecchino spelacchiato in due settimane. Succede ogni estate: lo usate per il sugo, strappate qualche foglia in fretta, e improvvisamente restano solo steli nudi e giallastri.

Il punto è che il basilico non si “spoglia” per caso. Dipende quasi sempre da come lo raccogliete. Qui trovate le regole pratiche su come raccogliere il basilico senza rovinare la pianta, con i trucchi che usano gli appassionati di orto e i siti specializzati come Orto da Coltivare e Cookist.

Perché il modo in cui raccogliete il basilico fa la differenza

Il gesto più istintivo è staccare le foglie una per una, spesso dalla base. Per il basilico è una tortura lenta: restano steli lunghi, senza foglie, che faticano a produrne di nuove. La pianta si allunga verso l’alto e si svuota sotto.

I coltivatori consigliano invece la cimatura. In pratica non toccate le foglie singole, ma tagliate la punta dello stelo, appena sopra un “nodo”, cioè il punto in cui spunta una coppia di foglie opposte. Da lì, ai lati, ci sono due gemme pronte a diventare nuovi rami.

Quando tagliate sopra il nodo, lo stelo si divide in due e la pianta si infittisce. È come trasformare ogni ramo in una piccola Y, poi in una doppia Y, e così via. Risultato: più rami, più foglie, più pesto per tutti.

Quando raccogliere il basilico: altezza, stagione e momento della giornata

Non si comincia a tagliare una piantina appena spuntata. Le principali guide consigliano di aspettare che il basilico arrivi almeno a 15-20 centimetri, con diverse coppie di foglie ben formate. Su una pianta giovane limitatevi a poche cime, lasciando tempo per irrobustirsi.

In piena estate, con piante adulte e in salute, potete raccogliere spesso. Meglio però piccoli tagli regolari, invece della “strage” prima della cena con gli amici. Se avete una famiglia che usa basilico più volte a settimana, diverse fonti suggeriscono di tenere più piantine, così non massacrate sempre le stesse.

Conta anche l’orario. Secondo i portali di giardinaggio, il mattino soleggiato, dopo che la rugiada è asciutta, è ideale per il massimo profumo: gli oli essenziali sono più concentrati. La sera è preferibile se vi interessa che le foglie si conservino un po’ di più. In autunno, prima dei primi freddi, conviene fare una raccolta più abbondante, perché il basilico soffre il gelo.

Come tagliare senza rovinare la pianta: tecnica passo per passo

Prima regola: niente strappi con le dita. Usate forbici o un coltellino ben affilato e pulito; diversi divulgatori, come Microbiologia Italia, ricordano che gli strumenti sporchi possono favorire funghi e marciumi sul taglio.

Individuate uno stelo che vi serve, seguite con gli occhi la punta verso il basso finché trovate una coppia di foglie opposte. Il punto giusto è appena sopra quel nodo: lì ci sono le gemme che faranno nuovi rami.

Il taglio dovrebbe essere netto e leggermente obliquo, circa a 45 gradi, come consiglia Cookist. L’inclinazione aiuta l’acqua a scivolare via, riducendo i ristagni e il rischio di muffe sulla ferita.

Quanto potete togliere? Gli esperti riuniti da Microbiologia Italia consigliano di non asportare più del 30 per cento della pianta in una sola volta. In pratica, mai più di un terzo della chioma, e alternando gli steli: oggi tagliate da un lato, la prossima volta dall’altro.

Errori da evitare (e come rimediare a una pianta già spennata)

Gli sbagli tipici sono sempre gli stessi:

- spennare foglie singole dalla base, lasciando “scheletri”;

- tagliare troppo in basso, sotto l’ultimo nodo con foglie;

- prelevare sempre dagli stessi due steli;

- raccogliere quando la pianta è già moscia, assetata o ingiallita;

- lasciare che i fiori crescano indisturbati.

La fioritura è un passaggio chiave: quando compaiono le spighe fiorite, il basilico sposta le energie verso fiori e semi, e le foglie diventano più dure e meno profumate. Le guide come Orto da Coltivare suggeriscono di eliminare subito le infiorescenze con una cimatura netta.

Se la vostra pianta è già spelacchiata, niente panico. Osservate quali nodi con foglie sono rimasti e fate piccoli tagli di ritorno appena sopra di essi, poi sospendete le raccolte per un po’, curando annaffiature e luce non troppo aggressiva. Spesso, con qualche settimana di pausa, ricomincia a emettere nuovi getti.

Come conservare il basilico appena raccolto

La raccolta corretta merita una buona conservazione. Per uno o due giorni potete tenere i rametti come un mazzo di fiori, in un bicchiere d’acqua lontano dal sole diretto, cambiando l’acqua spesso. Oppure staccare le foglie e avvolgerle in un foglio di carta leggermente umido, chiuso in un contenitore in frigorifero.

Se avete esagerato con le cime, meglio non sprecare: potete frullare il basilico con poco olio e congelare il composto in piccoli contenitori, oppure essiccare le foglie ben distanziate. Saranno meno profumate del fresco, ma molto meglio di una pianta distrutta sul balcone.