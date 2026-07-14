Dalle Ice Cream Nails alle Sorbet Nails, le unghie effetto gelato conquistano l'estate 2026 con colori golosi, finish glossy e un irresistibile tocco nostalgico.

Se l'estate avesse una manicure ufficiale, probabilmente avrebbe i colori di un sorbetto al limone, la lucentezza di un gelato appena sciolto e quella leggerezza spensierata che solo le vacanze riescono a evocare. Non stupisce quindi che le unghie effetto gelato siano diventate uno dei beauty trend più amati della stagione.

Fresche, luminose e decisamente instagrammabili, queste manicure prendono ispirazione dal mondo dei dessert estivi e trasformano le unghie in piccoli accessori di stile. Il risultato? Colori lattiginosi, sfumature pastello, texture glossy e finish traslucidi che sembrano catturare la luce del sole.

Dopo anni dominati da manicure minimaliste e neutre, l'estate 2026 segna infatti il ritorno di una femminilità più giocosa, ma sempre raffinata. E le unghie effetto gelato interpretano perfettamente questo spirito.

Dalle Ice Cream Nails alle Sorbet Nails: come nasce il trend

Chi segue il mondo beauty probabilmente ricorderà il boom delle Ice Cream Nails esploso tra il 2025 e il 2026. A lanciare la tendenza è stata la celebrity nail artist Harriet Westmoreland, celebre per le manicure curate per star come Zendaya e Rosie Huntington-Whiteley. La sua interpretazione della classica french manicure prevedeva una punta bianca che si fondeva delicatamente con una base rosa lattiginosa, creando un effetto soft serve elegante e contemporaneo.

Da lì il trend si è evoluto verso le cosiddette Sorbet Nails, una versione ancora più fresca e leggera. Le nuance diventano più trasparenti, i colori si ispirano ai gusti dei gelati alla frutta e il finish assume un aspetto acquoso e luminoso che ricorda proprio un sorbetto appena servito. Toni come fragola, pesca, limone, pistacchio e lampone sono diventati protagonisti delle manicure più salvate su Instagram e Pinterest.

Il successo di queste manicure si inserisce inoltre nella più ampia ossessione beauty per le texture "golose". Dopo le glazed donut nails, le strawberry nails e le milk nails, anche il mondo della nail art continua a cercare ispirazione nel food, trasformando dolci e dessert in veri e propri riferimenti estetici.

Perché le unghie effetto gelato sono ovunque questa estate

La risposta è semplice: riescono a essere divertenti senza risultare eccessive. In un momento in cui il beauty guarda sempre più alla naturalezza, le unghie effetto gelato rappresentano il perfetto equilibrio tra minimalismo e colore.

Le nuance sono delicate ma riconoscibili, la manicure appare curata senza sembrare troppo costruita e il finish glossy valorizza qualsiasi lunghezza e forma dell'unghia. Non a caso il trend piace tanto alle celeb quanto alle creator della Gen Z, che lo reinterpretano attraverso sfumature sorbetto, micro french colorate, dettagli chrome e riflessi effetto ghiaccio. Anche Hailey Bieber, regina indiscussa delle manicure virali degli ultimi anni, ha contribuito a consolidare l'estetica "ice cream" con le sue versioni lattiginose e ultra luminose.

Tra le tonalità più richieste dell'estate 2026 spiccano il rosa fragola, il giallo limone, il verde pistacchio, l'azzurro ghiaccio e il pesca cremoso. Il segreto è mantenere sempre una certa trasparenza, come se il colore fosse immerso in uno strato di vetro lucido.

Più che una semplice manicure, le unghie effetto gelato raccontano una precisa attitudine: quella di un'estate vissuta con leggerezza, colore e un pizzico di nostalgia. Del resto, proprio come il gelato, sono uno di quei piccoli piaceri a cui è impossibile resistere.