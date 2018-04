La tradizionale ricetta del pranzo della domenica, ma rivisitata in verde. I cannelloni agli asparagi e patate sono una ricetta semplice da realizzare ma di grande effetto. Per completare il pasto, si consiglia un antipasto a base di verdure crude di stagione in pinzimonio

50 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

250 gr pasta fresca all'uovo per lasagne

400 gr asparagi lessati

600 gr patate lessate

200 gr robiola

qb erba cipollina

1 dl panna

qb burro

qb sale

qb pepe

50 gr grana padano

Come preparare i cannelloni agli asparagi e patate





1) Passate allo schiacciapatate 600 gr di patate lesse e aggiungete anche 120 g di robiola, 20 g di burro, un po' di erba cipollina tritata, 30 g di grana padano grattugiato, sale e un po' di pepe.

2) Ora tagliate a metà per la lunghezza 400 gr di asparagi lessati. Quindi, sbollentate 250 gr di lasagne in acqua salata, raffreddatele e tagliatele per formare quadrati di 10X10 cm.

3) Dunque, spalmate ciascun rettangolo con il ripieno di patate, sopra mettete gli asparagi e arrotolate. Disponete, ora, i cannelloni in una pirofila appena imburrata. Unite la robiola restante a pezzetti, 1 dl di panna e il grana padano avanzato. Infine, cuocete in forno a 180° C per 20 minuti.