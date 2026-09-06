Gambe pesanti e caviglie gonfie a fine giornata? Esiste un trucco serale di soli 15 minuti che sfrutta la fisiologia venosa per farvi svegliare leggere e toniche

Secondo gli angiologi, il gonfiore serale delle gambe è una delle richieste più frequenti in ambulatorio, soprattutto tra le donne che lavorano molte ore sedute o in piedi. Calze che lasciano il segno, piedi gonfi, polpacci tesi come se aveste appena finito una maratona: l'immagine è fin troppo familiare. La bella notizia è che molto di quel ristagno di liquidi può essere ridotto con una semplice routine serale, senza dispositivi complicati.

La chiave sta nello scarico venoso attivo: una posizione antigravitazionale abbinata a una respirazione diaframmatica lenta, da fare per circa 15 minuti prima di andare a letto.

Diversi protocolli citati dalla Società Italiana di Flebologia indicano che questa combinazione può ridurre sensibilmente il ristagno notturno. Il risultato pratico? Gambe visibilmente meno gonfie e una sensazione di leggerezza diversa già al risveglio, se la pratica diventa un appuntamento fisso.

Perché la sera le gambe sono più gonfie e pesanti

Durante la giornata il sangue nelle vene delle gambe deve risalire costantemente contro la gravità. Dopo 10-12 ore tra scrivania, spostamenti e cena, una parte di questo volume resta "parcheggiato" negli arti inferiori. Se il tono delle vene è ridotto o le valvole funzionano meno bene, il ritorno venoso rallenta e compaiono gonfiore, sensazione di peso, formicolii. Anche il sistema linfatico, che drena i liquidi in eccesso, si ritrova sovraccarico.

A peggiorare il quadro intervengono calore, tacchi alti, abiti troppo stretti e immobilità prolungata. Le raccomandazioni dei flebologi e di centri come Humanitas sono chiare: meglio evitare bagni bollenti, sauna, pavimenti radianti e scarpe con tacco vertiginoso. Preferite modelli comodi con tacco di circa 3 centimetri e vestiti che non comprimano la coscia o il polpaccio. Ogni piccola costrizione esterna rende ancora più difficile il lavoro delle vene.

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Il trucco dei 15 minuti: scarico venoso attivo passo per passo

Il cuore del metodo è una posizione antigravitazionale: gambe sollevate rispetto al busto, appoggiate al muro o su un cuscino rigido.

L’idea è semplice: togliere alle vene la lotta contro la gravità e, nello stesso tempo, usare il respiro come "pompa aspirante" che richiama il sangue verso il torace. In gergo si parla di vis a fronte, ma potete pensarla come un delicato risucchio interno.

Per trasformare questa posizione in un vero trattamento serale, seguite questa sequenza di circa 15 minuti:

- Sdraiatevi sul letto o a terra, con il bacino vicino al muro. Sollevate le gambe e appoggiatele, formando un angolo di circa 45-60 gradi tra busto e cosce. Il supporto deve sostenere tutto il polpaccio, dal ginocchio alla caviglia, senza lasciare i talloni sospesi.

- Appoggiate le mani sull’addome. Inspirate dal naso contando mentalmente fino a 4, gonfiando la pancia. Trattenete 2 secondi, poi espirate lentamente dalla bocca fino a 6. L’obiettivo è arrivare a 5-6 respiri completi al minuto.

- Continuate per 10-12 minuti, cercando di ammorbidire le spalle e la mandibola. Se vi aiuta, potete mettere una musica molto tranquilla. Negli ultimi 2-3 minuti lasciate che il respiro torni spontaneo, mantenendo però le gambe sollevate.

Attenzione al dettaglio: il cuscino non va messo solo sotto i talloni. Questo crea un’iperestensione del ginocchio e può comprimere la vena poplitea dietro l’articolazione, ostacolando il flusso invece di facilitarlo. Il sostegno deve accogliere in modo uniforme tutto il polpaccio. Se preferite, potete anche sollevare leggermente i piedi del letto di 10-15 centimetri, creando una lieve pendenza costante durante la notte.

Altri gesti serali utili (e quando, invece, è il caso di sentire un medico)

Per potenziare l’effetto dei 15 minuti potete aggiungere qualche gesto semplice: prima, da sdraiate, fate una breve "pedalata" in aria e alcune flessioni delle caviglie, tirando la punta del piede verso di voi e poi spingendola in avanti. Attivano la "pompa muscolare" del polpaccio e aiutano il ritorno venoso in modo delicato ma efficace.

Potete concludere con un auto-massaggio dal basso verso l’alto per pochi minuti e, in doccia, con un getto di acqua fresca che risale dalle caviglie alle cosce. Se però il gonfiore è molto marcato, dura da giorni senza motivo chiaro o riguarda soprattutto una gamba, parlatene con il vostro medico. In presenza di dolore al petto, fiato corto, svenimenti o trauma recente serve invece il pronto soccorso.