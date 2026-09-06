Prima di buttare i fondi della moka nel secchio dell'umido, fermatevi un attimo: possono sostituire mezzo armadietto dei detersivi e trasformarsi in alleati green per tutta la casa

In Italia si bevono ogni giorno milioni di tazzine di caffè e, puntualmente, i fondi di caffè della moka finiscono nell'umido senza troppi pensieri. Eppure quell'impasto scuro e profumato è una miniera d'oro per la casa e persino per qualche coccola beauty low cost.

Riciclare i fondi di caffè significa produrre meno rifiuti, comprare meno prodotti specifici e dare una seconda vita a qualcosa che avete già pagato. Serve solo un minimo di organizzazione in cucina.

Abbiamo raccolto dieci usi pratici, adatti a un normale appartamento, che non richiedono ingredienti strani né abilità da chimici. Potete scegliere il trucco che vi serve subito - eliminare gli odori dal frigo, lucidare una padella, coccolare le azalee sul balcone - e iniziare a sperimentare già con i prossimi fondi. Prima però qualche regola base per conservarli senza rischiare muffe e piccoli disastri domestici.

Regole base per conservare i fondi di caffè

Appena escono dalla moka, i fondi di caffè sono umidi e caldi: l'ambiente perfetto per muffe e cattivi odori, se li chiudete subito in un barattolo. Meglio stenderli su un piatto o su carta da forno e lasciarli asciugare in un punto arieggiato per qualche ora. Chi ha bambini o animali può tenerli in alto, lontano da zampette curiose.

Quando sono freddi e ben asciutti, potete conservarli in un contenitore chiuso, meglio se di vetro, per una o due settimane. Se notate puntini bianchi o un odore acido diverso da quello del caffè, è ora di salutarli e spostarli nel compost. Secondo diverse fonti, tra cui Wikipedia, i fondi contengono sostanze organiche e minerali che li rendono perfetti come rifiuto organico da valorizzare, non da sprecare.

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10 modi per usare i fondi di caffè in casa

1. Scrub naturale per pentole e padelle resistenti

Mescolate un cucchiaio di fondi leggermente umidi con un po' di detersivo per piatti e usateli con una spugna ruvida per rimuovere incrostazioni leggere. Evitate accuratamente rivestimenti antiaderenti delicati, marmo e superfici lucide.

2. Deodorante naturale per frigo, pattumiera e scarpe

Riempite una piccola ciotola con fondi ben asciutti e lasciatela nel frigorifero per uno o due giorni, poi sostituite. Per pattumiera e scarpe, potete usare un sacchettino di cotone o una vecchia calza annodata, da cambiare ogni settimana.

3. Scrub corpo esfoliante

Unite due cucchiai di fondi di caffè asciutti a due cucchiai di olio di oliva o di cocco e massaggiate sulla pelle umida con movimenti circolari, poi risciacquate bene. Se avete la pelle sensibile, testate prima una piccola zona e limitate l'uso a una volta alla settimana.

4. Rimedio lampo per i graffi sul legno scuro

Preparate una pasta densa con fondi umidi e poche gocce d'acqua, applicatela con un cotton fioc sul graffio, lasciate agire qualche minuto e poi asciugate con un panno morbido. Funziona solo su graffi superficiali e su mobili scuri.

5. Marinata al caffè per carne più tenera

Mescolate due cucchiai di fondi freschi con olio, sale, pepe e spezie a piacere, massaggiate la carne e lasciate riposare in frigorifero per almeno un'ora. L'acidità e alcuni enzimi del caffè aiutano ad ammorbidire le fibre e regalano un aroma leggermente affumicato.

Fondi di caffè tra piante, camino e fai da te

6. Scudo contro lumache e insetti in giardino

Spargete uno strato sottile di fondi asciutti intorno alle piante più vulnerabili: la consistenza e l'odore tendono a scoraggiare lumache e piccoli parassiti. Rinnovate lo strato dopo pioggia forte e senza esagerare, per non rendere il terreno troppo acido.

7. Fertilizzante naturale per piante acidofile

Mescolate un cucchiaio di fondi di caffè asciutti nel terriccio di azalee, ortensie, camelie o mirtilli una volta al mese. Secondo diverse fonti tecniche, i fondi apportano piccole quantità di azoto, potassio e magnesio, utili a queste specie che amano un terreno leggermente acido.

8. Alleato per pulire il camino

Quando la cenere è completamente fredda, distribuite sopra una manciata di fondi leggermente umidi: trattengono la polvere e vi permettono di spazzare senza creare nuvole grigie in salotto. Usate solo quantità moderate, per non appesantire inutilmente il sacco dei rifiuti.

9. Sapone esfoliante fatto in casa

Se preparate saponi con base pronta da sciogliere, aggiungete circa un cucchiaio di fondi per ogni tazza di composto liquido, insieme al vostro olio essenziale preferito. Versate negli stampi, lasciate solidificare e avrete un sapone profumato che fa anche da scrub leggero per le mani.

10. Colorante naturale per carta, tessuti e decorazioni

Fate bollire per qualche minuto due o tre cucchiai di fondi in acqua, filtrate e usate il liquido concentrato per tingere carta, tovaglioli di cotone chiaro o uova sode, ottenendo un elegante effetto seppia. Più fondi usate, più il colore sarà intenso.