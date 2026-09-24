Al banco della colazione le fette biscottate sembrano sempre la scelta più virtuosa dei biscotti. Ma i dati raccontano una storia meno netta, fatta di etichette e porzioni.

Secondo il CREA, 30 grammi di prodotti da forno corrispondono a una porzione: possono essere fette biscottate, biscotti o cereali da colazione. Nelle tabelle per bambini e adulti li trovate tutti nella stessa categoria, non in due mondi separati.

Eppure al supermercato il messaggio è un altro. Le confezioni delle fette biscottate promettono leggerezza, le scatole dei biscotti parlano di coccola e peccato di gola. Risultato: molte di voi sono convinte che passare dai biscotti alle fette sia, di per sé, una scelta “salutare” o “dimagrante”. I numeri, però, smontano l’idea del sorpasso automatico.

Fette biscottate e biscotti: cosa dicono davvero i numeri

Per essere corretto, il confronto va fatto a parità di peso. Su 30 grammi di prodotto, i dati medi raccolti dal CREA indicano per le fette biscottate semplici circa 116 kcal, 1,8 g di grassi e 0,7 g di zuccheri. I biscotti secchi arrivano a 122 kcal, 2,4 g di grassi e 5,6 g di zuccheri.

Tradotto: il “vantaggio” calorico delle fette è di circa 6 kcal a porzione. Sei. Una briciola che si annulla se fate una fetta in più o un biscotto più grande. Molto più interessante è la differenza sugli zuccheri, quasi 5 grammi in meno a favore delle fette.

Anche la porzione reale cambia poco. Trenta grammi corrispondono a 3-4 fette biscottate oppure 2-5 biscotti, secondo il tipo. Se restate in questi ordini di grandezza, nessuno dei due prodotti trasforma la vostra colazione in un dramma nutrizionale. Il problema nasce quando la mano “scappa” nel barattolo.

C’è poi l’elemento sale, spesso dimenticato. Alcune etichette di fette arrivano a 1,4 g di sale per 100 g, mentre certi biscotti secchi dello stesso produttore si fermano intorno a 0,6 g. Non è la regola assoluta, ma basta per capire che non esiste una categoria automaticamente migliore in tutto.

Le linee guida del CREA, infatti, non dicono “scegliete sempre le fette biscottate”. Suggeriscono di limitare i prodotti da forno dolci a 1-2 porzioni da 30 g a settimana in una dieta da 2000 kcal, privilegiando quelli con meno grassi, meno zuccheri e più amido. Criterio che qualche biscotto semplice può rispettare meglio di certe fette “arricchite”.

Integrale, zuccheri e sale: miti da rivedere in etichetta

La parola integrale sulle confezioni fa scattare subito l’idea di prodotto leggero. In realtà, per le fette biscottate, le differenze caloriche sono minime: intorno a 394 kcal per 100 g le integrali, 387 kcal le classiche. Dove cambia davvero è la fibra: circa 5,4 g contro 3,5 g per 100 g.

Ha quindi senso scegliere l’integrale per la qualità dei carboidrati, la maggiore sazietà e l’effetto sulla glicemia, non perché “taglia” le calorie. Altroconsumo, nei suoi test sulle fette integrali, ricorda che una fetta pesa 8-10 g e fornisce circa 35 kcal, più o meno come un frollino semplice. La vera bomba calorica sono altre categorie di biscotti molto ricchi di grassi e zuccheri, non tutti indistintamente.

Attenzione anche ai claim tipo “senza zuccheri aggiunti”. Alcuni prodotti compensano con polioli o con più grassi, restando comunque densi dal punto di vista energetico. In etichetta la voce zuccheri somma quelli naturali e quelli aggiunti, quindi il numero va letto sempre insieme a calorie totali, grassi e porzione.

Per orientarvi in pratica, la scorciatoia è questa: confrontate i valori per 100 g di energia, zuccheri, grassi saturi e sale, guardate quanta fibra c’è e leggete l’ordine degli ingredienti. Se zucchero, sciroppi o miele compaiono subito dopo la farina, siete davanti a un prodotto più dolce del necessario, fetta o biscotto che sia.

Colazione completa: topping, porzioni e scelte furbe

Il punto in cui il confronto fette-biscotti perde davvero importanza è ciò che aggiungete sopra o accanto. Una porzione di 20 g di miele porta circa 61 kcal e 16,1 g di zuccheri. Trenta grammi di crema di nocciole e cacao arrivano a 161 kcal e 17,4 g di zuccheri. Di fronte a questi numeri, le 6 kcal di differenza tra fette e biscotti fanno sorridere.

Immaginate tre colazioni. Nella prima, 4 biscotti secchi con una tazza di latte. Nella seconda, 3-4 fette biscottate con un velo generoso di crema spalmabile. Nella terza, una fetta di pane integrale con ricotta e frutta fresca. Le calorie possono anche essere simili, ma nella terza opzione avete più proteine, fibra e sazietà, meno zuccheri liberi.

Per rendere davvero più “smart” la **colazione**, la mossa non è cambiare categoria di prodotto, ma costruire il piatto completo. Se scegliete biscotti o fette, provate ad abbinarli a yogurt bianco o latte, un po’ di frutta fresca e, se vi piace, una piccola quota di frutta secca. Lo zucchero potete ridurlo spalmandone meno o scegliendo confetture senza esagerazioni.

Al supermercato, in pratica, potete darvi una regola veloce. Tra due confezioni di fette, preferite quella con meno zuccheri, meno grassi saturi, sale contenuto e più fibra, meglio se davvero integrale. Tra i biscotti, orientatevi su versioni semplici, non farcite, con zuccheri e grassi sotto controllo e una lista ingredienti corta.

Alla fine fette biscottate e biscotti giocano nella stessa squadra: prodotti da forno dolci da usare con moderazione. La differenza la fate voi, con l’etichetta in mano e con quello che mettete ogni mattina nel piatto, non con l’illusione che una categoria sia automaticamente “buona” e l’altra “cattiva”.