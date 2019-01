Volete stupire la vostra dolce metà? Oppure conquistare chi ha catturato la vostra attenzione? Provate con un drink davvero speciale. Il liquore dolce alle fragole è un liquore dalle virtù afrodisiache perché stimola i sensi. Il colore rosso pieno, simbolo di seduzione, l'aroma della fragola, il gusto inconfondibile alcolico ma fruttato. Semplice da preparare, è una soluzione ideale per un cocktail romantico diverso dal solito e preparato a casa con amore

Ingredienti

5 dl alcol puro

1 limone

500 gr fragole

1 stecca vaniglia

500 gr zucchero

2 dl vino bianco

Come preparare il liquore dolce alle fragole





1) Lavate 500 gr di fragole in 2 dl di vino bianco (meglio se dolce) e poi lasciatele asciugare su un telo pulito. Quindi, inseritele in un vaso insieme a 5 dl di alcol puro per liquori, 500 gr di zucchero, il succo di 1 limone e 1 stecca di vaniglia spezzata. Chiudete il vaso ermeticamente.

2) Riponetelo in un luogo fresco e asciutto per 20 giorni, avendo la cura di agitarlo 2 volte al giorno. Trascorsi i 20 giorni, aggiungete 3 dl di acqua e filtrate tutto con una garza.

3) Versate il liquore in 2 bottiglie di vetro scuro da mezzo litro e mettetele in luogo fresco e ascutto. Potete bere il liquore dopo 1 mese circa.