Dimenticate cappuccini, latte e flat white: la nuova ossessione del caffè si chiama Espresso Bomb, è frizzante, scenografica e promette miracoli. Ma cosa c'è davvero nel bicchiere?

Tutti i social si sono riempiti di video in cui una tazzina di espresso viene fatta cadere in un bicchiere pieno di ghiaccio e bollicine. Un’esplosione di schiuma, strati di colore e commenti entusiasti sotto l’hashtag dedicato. Il protagonista è l'Espresso Bomb, il caffè frizzante che promette di far dimenticare il solito cappuccino del mattino.

La ricetta che circola su TikTok e Instagram è tanto semplice quanto spiazzante: caffè espresso, acqua tonica o frizzante, qualche goccia di limone o lime, un pizzico di sale. Nei video viene presentato come bevanda energizzante, super idratante e perfino “anti-sbronza”. Ma tra hype social e realtà, dove si colloca davvero questa nuova moda del caffè?

Cos'è l'Espresso Bomb e perché piace così tanto

L’Espresso Bomb è un drink analcolico a base di espresso, acqua frizzante o tonica ben fredda, ghiaccio, agrumi e sale. Niente alcol, niente sciroppi, niente panna: sulla carta sarebbe quasi minimalista, se non fosse per l’insieme decisamente insolito.

L’idea nasce come evoluzione dell’Espresso Tonic, il caffè con acqua tonica comparso anni fa nelle caffetterie del Nord Europa e poi arrivato anche nei bar italiani più curiosi. La “bomba” social aggiunge due elementi chiave: il pizzico di sale e le gocce di limone o lime, spesso con la tazzina che viene letteralmente “bombata” dentro il bicchiere.

Il risultato è un caffè freddo che assomiglia più a un cocktail analcolico che a un espresso corretto ghiaccio. Visivamente fa la sua parte: il caffè scuro che galleggia sulle bollicine trasparenti è perfetto per i video in slow motion, motivo per cui l’algoritmo lo ama quasi quanto i gattini.

Cosa succede nel bicchiere: la pseudo-scienza del gusto

Il caffè è naturalmente ricco di composti dal gusto amaro. Molti di voi li adorano, altri li coprono con zucchero, latte e aromi vari. Qui si sceglie un’altra strada: si modula il gusto lavorando su sale, acidità e bollicine.

Il sale, spiegano diversi esperti di nutrizione, ha la capacità di attenuare la percezione dell’amaro. Il trucco è la quantità: serve davvero un pizzico, tanto da non sentirlo come sapore salato. Se esagerate, rischiate un caffè salmastro e, in più, il sale diventa un punto di nucleazione per l’anidride carbonica, facendo sfiatare subito le bollicine.

Le gocce di limone o lime sfruttano un’altra caratteristica del caffè: la sua acidità naturale. L’agrumato ne esalta le note fruttate e dà quella freschezza che ricorda certi cocktail estivi. È un po’ come quando aggiungete limone al pesce o a un’insalata: tutto sembra più vivo.

Infine c’è l’acqua tonica, che contiene chinino dal gusto amarognolo, ma anche zuccheri e tantissime bollicine. Sulla teoria dovrebbe peggiorare l’amaro, in pratica la dolcezza residua e l’effervescenza fanno da ponte tra espresso e agrumi. Il palato percepisce un insieme più rotondo, complesso, meno “caffè duro e puro” e più bevuta da aperitivo pomeridiano.

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Come preparare l'Espresso Bomb a casa (senza disastri)

Per un bicchiere vi servono: 1 tazzina di caffè espresso (meglio tostatura chiara o media), circa 200 ml di acqua tonica o frizzante molto fredda, 4-5 cubetti di ghiaccio, un pezzetto di limone o lime e un pizzico di sale fino.

Primo passaggio: preparate l’espresso e lasciatelo intiepidire qualche minuto. Se lo versate bollente sulle bollicine rischiate di “stressare” la tonica, sciogliere il ghiaccio all’istante e perdere la stratificazione scenografica.

Secondo: riempite un bicchiere capiente con il ghiaccio e l’acqua tonica. Aggiungete le gocce di limone o lime e il pizzico di sale, mescolando delicatamente.

Terzo: a questo punto potete scegliere. Versione “spettacolo”: passate lo spicchio di limone sul bordo esterno della tazzina, passatelo nel sale e lasciate cadere delicatamente la tazzina nel bicchiere, in modo che il caffè si mescoli poco a poco. Versione pratica: versate l’espresso lentamente lungo il bordo interno del bicchiere, per ottenere l’effetto a strati.

In entrambi i casi, l’ordine ideale resta lo stesso: prima ghiaccio e tonica, poi limone e sale, infine il caffè. Bevete subito, altrimenti le bollicine si spengono e l’effetto “wow” dura quanto una story.

Anti-sbronza, idratante, miracoloso? Cosa dicono davvero i nutrizionisti

Sui social l’Espresso Bomb viene spesso raccontato come bevanda “anti-sbronza”, super idratante e quasi alla pari di un integratore. La realtà, ricordano gli esperti di nutrizione, è molto meno spettacolare.

La presenza di acqua e ghiaccio aiuta l’idratazione, certo, ma non in modo diverso da un normale bicchiere d’acqua con un caffè accanto. La caffeina non accelera lo smaltimento dell’alcol: può solo farvi sentire più svegli, mascherando la sonnolenza, mentre il tasso alcolemico resta lo stesso. Il rischio è sentirvi “in forma” e sottovalutare quanto avete bevuto.

C’è poi il capitolo sale e zuccheri. Il pizzico di sale in sé non è un dramma per chi è sano, ma chi deve limitare il sodio (ipertesi in primis) dovrebbe andarci leggero. Se usate una tonica zuccherata, le calorie salgono rapidamente; la versione “zero zuccheri” riduce l’impatto calorico, ma non cambia il discorso su caffeina e sale.

Morale della favola: l’Espresso Bomb può essere un modo divertente e diverso di bere il caffè d’estate, magari come alternativa al caffè shakerato o al cold brew. Ma resta un gioco di gusto, non una pozione magica. Gustatelo per quello che è, ascoltando il vostro palato - e, quando serve, il vostro medico.