Stile nordico chic: come integrarla con il resto del soggiorno

Il fascino dello stile nordico qui passa da elementi semplici: piano effetto legno chiaro, struttura bianca, cassetti senza maniglie vistose. È una base neutra che funziona con la maggior parte dei salotti moderni, dai divani grigio chiaro alle pareti color tortora, senza imporre una presenza ingombrante.

Se il vostro soggiorno è già chiaro, potete puntare su un look “soft”. Sedia in legno o con seduta in tessuto crema, lampada da tavolo in metallo bianco, tappeto a pelo corto nei toni del beige. In un ambiente più grafico, invece, la scrivania sta bene con dettagli neri - una lampada ad arco, cornici sottili, un vaso scuro - che riprendono il contrasto tra struttura e oggetti.

Per evitare l’effetto “postazione di lavoro in mezzo al soggiorno” bastano pochi accorgimenti. Cestini in fibra naturale per i cavi, una ciabatta nascosta dietro al mobile, un vassoio dove raccogliere penne, occhiali e piccoli oggetti. A fine giornata il portatile può entrare in un cassetto e sul piano restano solo una candela, un libro e una pianta, come su una normale consolle.

Prezzo, offerta a tempo e alternative simili

Il bello di questo mobile è anche il prezzo: la scrivania Livarno arriva di solito nei volantini di settembre intorno ai 50 euro, con alcune campagne che parlano di 49 euro e altre di 54,99. Una cifra che, nel mondo delle scrivanie di design, resta contenuta, soprattutto considerando la combinazione tra estetica e funzionalità dei due cassetti.

Come per tutte le offerte di Lidl, la disponibilità varia da negozio a negozio e dura finché ci sono pezzi. Conviene controllare sito o app ufficiale e andare nelle prime ore, se la volete usare per il rientro in ufficio o a scuola.

Chi ha bisogno di ancora più spazio può valutare scrivanie con cassettiera integrata, come la Lufeiya venduta su Amazon, oppure altri modelli Livarno con scaffale laterale. Queste soluzioni sono più adatte a una stanza studio dedicata, mentre il mobile-scrivania nordico resta la scelta ideale se volete un angolo di lavoro ordinato che sembri parte del vostro salotto, non di un open space aziendale.