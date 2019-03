Croccante e sfizioso contorno di verdura mista, teneri bastoncini fritti, perfetti per accompagnare secondi di carne o di pesce. La tempura di verdure è facile da preparare, è un contorno tipico orientale e per questo diventa delizioso se gustato con saporite salsine che danno il loro sapore unico e originale.

40 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

8 cipollotto

qb olio di arachidi

qb sale

1 uova

340 gr farina

8 carota

8 zucchina

250 gr asparago

240 ml acqua ghiacciata





Come preparare la tempura di verdure





1) Preparate la pastella. Mettete in una ciotola 1 uovo e una presa di sale, mescolate con le bacchette cinesi o con una frusta e aggiungete tutto in una volta, 240 ml di acqua ghiacciata e 240 gr di farina 00 setacciata, mescolate ancora e mettete a riposare in frigo per 1/2 ora.

2) Preparate le verdure. Eliminate le radici e la parte verde esterna dei cipollotti e tagliateli nel senso della lunghezza, lavate 8 carote e 8 zucchine, spuntatele e tagliatele a bastoncini, sciacquate 250 gr di asparagi, eliminate il gambo, tenete le punte e taglatele a metà nel senso della lunghezza.

3) Mettete sul fuoco una wok colma di olio di arachidi e vicino sistemate la ciotola della pastella adagiata su un'altra colma di ghiaccio, un piatto con la farina rimasta e le verdure. Passatele nella farina, poi con l'aiuto di una pinza passatele nella pastella, sgocciolatele e mettele a cuocere per 2-3 minuti, fino a quando saranno croccanti, scolatele e posatele su carta assorbente da cucina. Salate e servitele calde.