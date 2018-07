Un contorno ideale per l'estate, ottimo accompagnato da uova sode oppure da formaggi freschi. I pomodori farciti con bulgur possono diventare anche un perfetto piatto unico oppure uno stuzzichino alternativo da offrire agli amici con l'aperitivo

55 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

150 gr bulgur

40 gr grana padano

8 cucchiai olio extravergine d'oliva

qb prezzemolo

qb brodo vegetale

qb sale

qb pepe

8 pomodori

12 spicchi aglio

Come preparare i pomodori farciti con bulgur







1) Lavate 6 pomodori, quindi tagliateli a metà in orizzontale, togliete i semi, salateli dentro e poi metteteli capovolti su una gratella per circa 30 minuti.

2) Ora trasferite 150 gr di bulgur in un colino fine e sciacquatelo con acqua corrente. Fate bollire abbondante brodo vegetale e cuocetevi il bulgur per 10-13 minuti.

3) Sbollentate i 2 pomodori restanti, togliete la buccia, tritateli e metteteli in una terrina. Aggiungete anche il bulgur cotto, 20 gr di grana padano, un po' di prezzemolo tritato, sale e pepe. Condite tutto con 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale e pepe.

4) Mescolate bene e mettete la farcia nei mezzi pomodori. Su ciascuno, appoggiate uno dei 12 spicchi di aglio con la buccia e spolverizzate con i restanti 20 gr di grana. Conditeli con olio extrevergine d'oliva e cuoceteli in forno a 200° C per 20 minuti.