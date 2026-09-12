Una semplice ciotola di metallo, un colpo di genio da social e il risultato è un oggetto feticcio: la nuova decorazione KONSTRUNDA di IKEA diventa lampada, svuotatasche e mini-scultura futurista.

Dal 1° settembre 2026 la collezione in edizione limitata KONSTRUNDA è arrivata in Italia con 22 oggetti che giocano con il confine tra arte e design, disponibili su IKEA Italia. IKEA la racconta come un piccolo tour d'arte domestico, pensato per portare nelle case quel design da collezione che di solito vediamo solo alle fiere. La creative leader Karin Gustavsson riassume lo spirito con tre parole: "liberi, felici e senza paura", un invito a usare questi pezzi senza timore reverenziale.

Fra i 7 designer coinvolti c'è anche Andu Masebo, a cui dobbiamo la KONSTRUNDA decorazione 28 cm. È una ciotola in acciaio inox lucidato, panciuta e grafica, che molti usano come svuotatasche. Da quando è comparsa sui social, però, la ciotola KONSTRUNDA IKEA è diventata soprattutto un pretesto creativo. Gli utenti la trasformano in portacandele, micro vaso ikebana e soprattutto in lampada senza fili, appesa al muro o appoggiata su una mensola.

Cos’è KONSTRUNDA: l’arte accessibile secondo IKEA

Secondo IKEA Italia, KONSTRUNDA è una collezione di 22 pezzi firmati da sette creatori con un forte linguaggio personale. Ci sono tavolini in vetro, tessili grafici e piccoli oggetti scultorei. Tutto in edizione limitata, disponibile finché le scorte reggono.

L'idea è portare in casa l'atmosfera di una mostra, ma con i prezzi da catalogo IKEA. Molti media di design, da AD Italia a Revenews, parlano infatti di arte accessibile e di design da collezione democratico. Sono pezzi che potete collezionare senza dover vincere alla lotteria.





La ciotola KONSTRUNDA decorazione 28 cm: scultura e svuotatasche futurista

Tra questi oggetti la protagonista assoluta dei social è la KONSTRUNDA decorazione 28 cm. È una ciotola rotonda in acciaio inox lucidato, diametro 28 centimetri e altezza 9, con superficie bombata e disegno astratto in bianco e nero.

Il prezzo sul sito IKEA Italia è di 25 euro, ma l'effetto scenografico è da pezzo da galleria. Posata su un mobile sembra una piccola scultura futurista, un po' nuvola metallica, un po' cugina della lampada donut VARMBLIXT.

Ufficialmente è una decorazione che può anche organizzare piccoli oggetti, quindi perfetta come nuovo svuotatasche nell'ingresso. Dentro ci finiscono chiavi, cuffiette, monete. Ma regge bene anche come centrotavola grafico o come tocco artistico sul comodino.





Come trasformarla in lampada senza fili in cinque minuti

La trasformazione preferita dai social è quella in lampada senza fili, cioè il classico "IKEA hack" facile, come ormai lo chiamano i social, che non richiede trapano, cavi o competenze elettriche. L'idea è semplice: usare la ciotola come diffusore di luce per una piccola lampada LED a batteria.

Vi serviranno solo pochi elementi:

la ciotola KONSTRUNDA decorazione 28 cm;

una lampada o spot LED a batteria, meglio con luce calda intorno ai 2700-3000 kelvin;

eventuale biadesivo forte o supporto magnetico, se la lampada non è già adesiva;

gancio o biadesivo per fissare alla parete la ciotola, se la volete come applique.

Per la versione applique, iniziate pulendo bene l'interno della ciotola e il punto di parete scelto. Applicate la lampada LED al centro della ciotola, usando l'adesivo integrato o un biadesivo robusto. Poi fissate la ciotola al muro con un gancio per quadri o con strisce adesive adatte al peso dell'acciaio, che supera il chilo.

Se preferite evitare qualunque buco, la versione da appoggio è ancora più immediata. Posizionate la lampada LED sul mobile, mettete la ciotola sopra in modo che la luce resti al centro e inclinatela leggermente. In un attimo avete una lampada da tavolo scenografica, perfetta su madia, comodino o mensola TV.

Per sicurezza usate solo luci LED a batteria, che scaldano pochissimo, e niente candele se la ciotola è appesa. Evitate di modificare impianti elettrici e affidatevi a prodotti certificati, pensati proprio per un uso portatile.





Altri usi creativi e alternative IKEA se la ciotola è esaurita

La bellezza di un oggetto così semplice è che non ha un solo ruolo fisso. La KONSTRUNDA decorazione 28 cm può diventare portacandele scenografico con qualche candela bassa appoggiata al centro. Oppure base per piccoli arrangiamenti floreali in stile ikebana, usando provette o un kenzan piatto.

Nel soggiorno potete usarla come mini scultura pop, abbinata ad altri pezzi grafici della collezione KONSTRUNDA o a semplici vasi bianchi. Bastano due libri d'arte impilati sotto per creare una micro installazione degna di uno scatto su Instagram.

Se la ciotola dovesse andare esaurita, niente panico: lo stesso trucco luce più contenitore funziona con molti altri oggetti IKEA. Per un effetto simile e metallico potete usare una ciotola cromata come AFTONHAJ o altri centrotavola in acciaio lucido. Chi ama lo stile campagna chic può puntare su un cestino in rattan o fibre naturali. Per un'atmosfera più pop funzionano bene insalatiere e piatti colorati, comprese le collaborazioni design come quelle con Gustaf Westman.